Supergrass: Neuauflage von „In It For The Money“

Auf dem Höhepunkt der Britpop-Welle veröffentlichten Supergrass 1997 ihr zweites Studioalbum „In It For The Money“. Obwohl sich die Bandauf der Platte hörbar weiterentwickelt und an einen wesentlich erwachseneren Sound heranwagt hatte, war „In It For The Money“ sogar noch erfolgreicher als das Debütalbum der Band. Am 27. August 2021 wird nun eine Neuauflage des Klassikers erscheinen.

„In It For The Money“ – Zum ersten Mal seit 1997 auf Vinyl

Die „In It For The Money – Remastered Expanded Edition“ erscheint am 27. August 2021 in verschiedenen Ausführungen. Das umfangreiche 3-CD-Set, sowie die digitalen Version warten dabei nicht nur mit dem neu abgemischten Album, sondern auch mit einigen B-Seiten, Live-Aufnahmen und Raritäten auf. Daneben wird das Album zum ersten mal seit 1997 auf Platte erhältlich sein – entweder auf schwarzem oder türkisem Vinyl. Beide Editionen enthalten zusätzlich die 12-Inch-Single „Sun Hits The Sky (Bentley Rhythm Ace Remix)“ / „The Animal“ auf 140 Gramm schwerem weißem Vinyl.

Einen Vorgeschmack auf das Album bietet die Single „It’s Not Me (Early Version)“:



Supergrass-Comeback nach zehn Jahren Trennung

Schon kurz nach ihrer Gründung im Jahr 1993 hatten Supergrass mit ihrem Debütalbum „I Should Coco“ ihren Durchbruch und können heute auf eine beachtliche Karriere, inklusive sechs Studioalben, zurückblicken. Die aktuellste Platte „Diamond Hoo Ha“ wurde 2008 in den Berliner Hansa Studios aufgenommen und blieb bis zur Trennung der Band im Jahr 2009 die vorerst letzte Veröffentlichung.

Jedoch verkündeten Supergrass 2019 – auf den Tag genau zehn Jahre nach ihrer Trennung – ihre Rückkehr. Ob auf die Welttournee und die Neuauflage zu „In It For The Money“ auch ein neues Studioalbum folgen könnte, bleibt abzuwarten.