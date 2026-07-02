System of a Down eröffnen Fan-Store vor Berlin-Konzert

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Wer sich vor dem System-of-a-Down-Konzert in Berlin unmissverständlich zu seiner Obsession bekennen will, tut dies am besten in drei Schritten: Erstens sollte man so oft wie möglich in Telefonaten in der U-Bahn betonen, dass man am 8. Juli abends leider schon anderweitige Pläne hat. Zweitens sollte man auf schlechten Kopfhörern „Toxicity“ spielen, sodass es der Nachbar definitiv mithören kann. Und drittens sollte man am Tag der Show ganz zufällig ein System-of-a-Down-Shirt tragen. Bei Letzterem kann die Band selbst aushelfen: Vor ihrem Konzert öffnet ein Fan-Store mit zahlreichem Merchandise und exklusiven Berlin-Artikeln.

Fan Store öffnet in Charlottenburg

Am 6. Juli um 10 Uhr öffnet der Fan-Store von System of a Down seine Pforten. In der Bismarckstraße 103 in Berlin-Charlottenburg können Anhänger zahlreiche Artikel der Band erwerben, manche sogar eigens für das Berlin-Konzert angefertigt. Von T-Shirts und Hoodies über Jerseys, Shorts und mehr ist für jeden Sammler das passende Stück dabei. Besonders hervorzuheben sind die Football-Trikots der deutschen Marke hummel, die in Kollaboration mit den Rockern entstanden sind.

Zusätzlich sind dort zwei weitere Schätze zu entdecken: ein limitiertes Poster sowie eine Vinyl von „Toxicity“ in exklusiver Farbe, extra für die deutsche Hauptstadt. Der Store ist vom 6. Juni bis 9. Juni geöffnet, jeweils zwischen 10 und 20 Uhr.

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Auch für das Düsseldorfkonzert am 10. Juli wird es einen Fan-Store geben: Er ist in der Mühlengasse 3 in der Galerie Voss zu finden und öffnet zwischen 8. und 11. Juli, 10 bis 20 Uhr.

Merch-Stände am Olympiastadion

Wem Charlottenburg zu weit ist, hat auch rund um das Olympiastadion die Möglichkeit, den Merch zur Tour zu erwerben: Am 7. und 8. Juli sind die Stände von 10 bis 18 Uhr offen, ein Besuch lässt sich also auch bequem mit dem Konzert am 8. Juli verbinden. Am Mittwoch verkaufen die Stores bis zum Ende der Show weiter.

Terminbuchung empfohlen

Wer einen Besuch im Fan-Store in Charlottenburg plant, sollte wissen: Es wird wahrscheinlich voll. Wegen der hohen Nachfrage bietet der Store Terminbuchungen an, mit denen sich lange Wartezeiten einfach umgehen lassen. Spontane Besucher sind dennoch willkommen.

Wer übrigens noch kein Ticket für die Show hat: Es gibt weiterhin Restbestände: Ab 163 Euro erlebt ihr System of A Down live – vielleicht ja sogar im passenden Outfit.