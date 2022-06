„Take It Easy“: Fans im VIP-Bereich prügeln sich während Eagles-Konzert in London

Ein Schubser, ein Bier zu viel oder einfach nur ein falsches Wort und schon kann es soweit sein: Während des BST-Festivals im Hyde Park in London begannen mehrere Leute vor der Bühne sich zu prügeln. Nicht einmal die Klänge der Eagles, jener Band, für die die Fans zum Konzert gekommen sind, konnten die Situation beruhigen.

Empfehlung der Redaktion Eagles feiern ein halbes Jahrhundert „Take It Easy“

Beim Song „Take It Easy“ aus dem 1972er-Album „Eagles“ geschieht in den Aufnahmen genau das Gegenteil. Konzertbesucher geraten untereinander in Streit. Sie rempeln sich an, stoßen sich gegenseitig und auch Schläge werden ausgetauscht. Hier das Video.

Securities sind ebenfalls zu sehen. Sie wollen Ordnung in die Sache bringen und schaffen es auch, einzelne Personen des Geländes zu verweisen. Das Konzert musste nicht unterbrochen werden. Die Eagles spielten „Take It Easy“ zu Ende – ohne etwas von den Prügeleien mitbekommen zu haben.

„Nur noch drei Songs und ich versohl dir den Arsch“

1980 sorgte die Rock-Band während eines Konzertes in Kalifornien fast selbst für eine Schlägerei. Zwischen Sänger Glenn Frey und Gitarrist Don Felder lagen nämlich die Wogen schief. Auf der Bühne signalisierte man sich immer wieder, dass man für eine Prügelei bereit sei.

„Nur noch drei Songs und dann versohle ich dir ordentlich den Arsch, mein Freund“, soll Frey zu Felder zwischen den Songs „Take It Easy“ und „Life In The Fast Lane“ gesagt haben. Der Gitarrist ließ sich das nicht gefallen, schnappte sich seine Gitarre und kreiste sie über den Kopf des Sängers. Die anderen Bandmitglieder konnten mit der Unterstützung von Roadies schlimmeres verhindern, Felder verlies das Konzert.