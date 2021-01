Tanya Roberts: Darum glaubte ihr Partner, dass sie tot sei

Tanya Roberts' Sprecher meldet sich erneut zu Wort: Die Schauspielerin ist nicht, wie von ihm behauptet, am 03. Januar verstorben.

Tanya Roberts lebt – ihr Sprecher hat sein Statement zurückgezogen, in dem er mitteilte, dass die Schauspielerin am 03. Januar in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben sei. Nun stellen sich viele Fragen: Wie konnte es zu diesem schwerwiegenden Fehler kommen? Tanya Roberts: Neues Statement zum Gesundheitszustand Sprecher Mike Pingel musste seine Aussagen nun öffentlich zurücknehmen und stellt laut Associated Press klar, dass Tanya Roberts lebt. Die in den Achtzigern in der TV-Serie „Drei Engel für Charlie“ sowie als Bond-Girl berühmt gewordene Schauspielerin sei nach einem Zusammenbruch an Heiligabend allerdings nach wie vor in schlechter Verfassung. Sprecher verweist auf Tanya…