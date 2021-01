Bond-Girl Tanya Roberts im Krankenhaus

Update: Tanya Roberts lebt – ihr Sprecher hat sein Statement zurückgezogen, in dem er mitteilte, dass die Schauspielerin am 03. Januar in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben sei. Sie befinde sich aber nach wie vor in schlechter Verfassung. Wie es zu dem schwerwiegenden Fehler kommen konnte, erklärt der Partner der Schauspielerin. Er habe sich schlichtweg geirrt.

Tanya Roberts ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Ihr langjähriger Freund und Sprecher Mike Pingel bestätigte den Tod der Schauspielerin via Facebook und erklärte in einem offiziellen Statement gegenüber „Hollywood Reporter“: „Ich bin am Boden zerstört. Sie war brillant und wunderschön, ich habe das Gefühl, dass uns ein strahlendes Licht genommen wurde.“

Plötzliche gesundheitliche Probleme führten zum Tod

An Heiligabend brach sie laut „TMZ“ nach einem Hundespaziergang in Los Angeles zusammen. Daraufhin wurde sie ins Krankenhaus gebracht, wo sie am 3. Januar verstarb. Die Todesursache ist nicht bekannt. Allerdings wird berichtet, dass Tanya Roberts sich Tage vor ihrem Zusammenbruch gesund gefühlt habe.

Tanya Roberts: Durchbruch in den Achtzigern

Die US-Amerikanerin war vor allem für ihre Rolle als Bond-Girl im Film „Im Angesicht des Todes“ aus dem 1985 an der Seite von Roger Moore bekannt. Ihren Durchbruch hatte sie Anfang der Achtziger mit der TV-Serie „Drei Engel für Charlie“. In den Neunzigern spielte sie in „Die wilden Siebziger“ die Mutter von Donna. 2001 verließ sie die Sitcom – die Schauspielerin habe sich Berichten zufolge um ihren schwerkranken Ehemann gekümmert.