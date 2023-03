Für die kommende Festival-Tour der Foo Fighters gibt es noch keinen offiziell bestätigen Ersatz für Taylor Hakwins. Der Drummer war am 25. März letzten Jahres überraschend in Bogota verstorben, während die Band auf Welt-Tournee war.

Über die Nachfolge wurde jedoch fleißig spekuliert. Vorletzte Woche (19. März) schien dann durchzudringen, dass sowohl Pearl Jams Matt Cameron als auch Atom Willard von Against Me! den Platz übernehmen könnten. Ersterer hat die Gerüchte in einer Instagram-Story am vergangenem Samstag (25. März.), dem ersten Todestag Hawkins‘, allerdings dementiert.

„FYI die Internet-Gerüchte stimmen nicht, ich bin den Foos nicht beigetreten“, hatte Cameron dort geschrieben.

Ein Journalist der britischen „Sun“ hatte die Vermutung zuerst geäußert, mit der Begründung, jener sei mit Grohl gut befreundet und außerdem ein enger Vertrauter Hawkins‘ gewesen. Er vertrat ihn außerdem letztes Jahr in Los Angeles, beim zweiten der beiden Tribut-Konzerte für den Schlagzeuger.