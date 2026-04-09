In Mexiko: Taylor Momsen auf AC/DC-Tour von Giftspinne gebissen

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Wenn Taylor Momsen mit AC/DC auf Tour geht, passieren merkwürdige Dinge. Zwei Jahre nachdem sie auf der Bühne von einer Fledermaus gebissen wurde, hatte die Pretty-Reckless-Sängerin nun eine Begegnung mit einer Giftspinne.

Der Vorfall ereignete sich während der Tour in Mexiko-Stadt, wo The Pretty Reckless AC/DC auf deren verlängertem „Power Up“-Tour-Run als Vorband begleiten. „Also, es wäre keine AC/DC-Tour, wenn ich nicht gebissen würde“, schrieb Momsen auf Instagram. „Diesmal hat eine riesige Spinne beschlossen, ein Stück von mir zu nehmen, und ihr Gift hat meinen Körper ganz schön durcheinandergebracht – also mussten die wunderbaren Ärzte in Mexiko anrücken und mir kurz vor der Show gestern Abend eine ziemlich heftige Spritze verpassen … das kommt auf die Liste! Spider Woman? Batgirl?“

Hearts Nancy Wilson kommentierte Momsens Post mit dem Rat: „Spül deinen Körper mit viel Wasser durch und befolge das Protokoll der Ärzte genau.“

Den Fledermausangriff hatte Momsen im Mai 2024 erlebt – auf der Bühne in Sevilla, Spanien, und passenderweise während einer Performance von „Witches Burn“ von The Pretty Reckless. Den Biss bemerkte sie zunächst gar nicht; erst das Publikum machte sie darauf aufmerksam. „Ich muss wirklich eine Hexe sein“, sagte sie dem Publikum. „Ist doch egal, und die Fledermaus ist okay – die wird mein neuer Freund.“

Tour bis Philadelphia und Glasgow

The Pretty Reckless begleiten AC/DC noch durch den Rest ihrer Tour, die am 29. September in Philadelphia endet. Anschließend geht die Band im Herbst und Winter auf eigene Tour, mit dem letzten Gig am 3. Dezember in Glasgow.

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Im vergangenen Herbst trat Momsen bei der Aufnahme von Soundgarden in die Rock & Roll Hall of Fame auf und traf dabei ihren Filmkollegen Jim Carrey wieder, mit dem sie einst in „Der Grinch“ vor der Kamera stand und der die Laudatio hielt.