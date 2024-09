Taylor Swift und Travis Kelce beim Fremdgehen erwischt

Am Sonntag (8. September) sorgte Taylor Swift für einen besonderen Auftritt beim US-Open-Finale in New York. Zusammen mit ihrem Freund, dem NFL-Star Travis Kelce, verfolgte sie das Endspiel der Herren im Arthur Ashe Stadium.

Die beiden wurden in einer luxuriösen Loge gesichtet, wo sie das Match zwischen dem Amerikaner Taylor Fritz und dem Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien anschauten.

Viele Stars bei den US Open

Nicht nur Swift und Kelce zogen die Blicke auf sich. Neben ihnen waren auch Prominente wie Dustin Hoffman, Jon Bon Jovi, Elon Musk und Usher im Stadion. Selbst NBA-Superstar Stephen Curry ließ sich das Finale nicht entgehen. Das Tennis-Match, bei dem Jannik Sinner seinen zweiten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr gewann, war der Höhepunkt des New Yorker Sport-Sonntags. Zeitgleich spielten die Baseballer der Mets in unmittelbarer Nähe, doch Swift und Kelce entschieden sich, den Tennisschlägern den Vorzug zu geben.

Travis Kelce, der nur wenige Tage zuvor mit den Kansas City Chiefs das NFL-Saisonauftaktspiel gegen die Baltimore Ravens gewonnen hatte, nutzte die Gelegenheit, um nach New York zu reisen und das Finale zu besuchen. Swift war ebenfalls beim Spiel ihres Freundes im Arrowhead Stadium dabei und unterstützte ihn tatkräftig. Ihr gemeinsamer Besuch bei den US Open sorgte indes für großes Aufsehen und zog unzählige Fans an, die versuchten, einen Blick auf das Paar zu erhaschen.

Während das Match an sich von den Fans gefeiert wurde, war der Sieg von Jannik Sinner nicht ganz unumstritten. Der Südtiroler war im März positiv auf das anabole Steroid Clostebol getestet worden, was zu Spekulationen über eine mögliche Sperre geführt hatte. Dennoch durfte er an den US Open teilnehmen und holte sich seinen zweiten Grand-Slam-Titel nach den Australian Open. Taylor Fritz, der sein erstes Grand-Slam-Finale bestritt, musste sich nach drei Sätzen geschlagen geben. Sinner sicherte sich den Sieg in 2:15 Stunden und festigte seine Position als Nummer 1 der Welt.

Taylor Swift kehrt nach über 20 Jahren ins US-Open-Stadion zurück

Für Taylor Swift war der Besuch der US Open nur ein Teil eines aktiven Wochenendes in New York City. Zuvor wurden sie und Kelce bei verschiedenen gesellschaftlichen Veranstaltungen gesichtet, darunter war auch ein romantisches Pizza-Date in Brooklyn und eine Hochzeitsfeier in Manhattan. Swift in einem klassischen rotkarierten Sommerkleid und Kelce in einem lässigen Gucci-Ensemble genossen sie das Tennis-Match, bevor sie sich schließlich zurückzogen. Swift verließ das Stadion erst, als es sich weitgehend geleert hatte, begleitet von einem Team aus Sicherheitsleuten, die die wartenden Fans auf Abstand hielten.

Für die Musikerin war der Besuch im Arthur Ashe Stadium auch eine Reise in die Vergangenheit. Bereits 2002, im Alter von 12 Jahren, hatte sie in diesem Stadion die amerikanische Hymne „America the Beautiful“ gesungen – einer ihrer ersten großen Auftritte. Heute, über zwei Jahrzehnte später, ist Swift eine der größten Stars der Welt. Swift legt derzeit eine kurze Pause von ihrer „The Eras Tour“ ein, die im Dezember 2024 enden wird.