Travis Kelce soll in Action-Komödie von „John Wick“-Macher mitspielen

Nachdem der Footballspieler bereits in Ryan Murphys Horrorserie „Grotesquerie“ sein Schauspieldebüt gab (der Trailer ist zumindest schon mal draußen), hat Travis Kelce wohl bereits das nächste Filmprojekt an Land gezogen. Und zwar konnte der Tight End der Kansas City Chiefs angeblich für eine Action-Komödie im Stile von „Bad Boys“ und „Rush Hour“ gewonnen werden.

Erst Grusel, dann Buddy-Comedy auf großer Leinwand

Das Filmprojekt, was unter Lionsgate entwickelt wird, soll den Titel „Loose Cannons“ tragen. Damit wird bereits angedeutet, dass es sich um eine Comedy handelt, in der es mächtig chaotisch zugeht. Konkret geht es um zwei Lokalpolizisten, die aufgrund von Budgetkürzungen gezwungen werden, zusammenzuarbeiten. Beide sind auf der Wache nicht gerade als die stabilsten Typen bekannt, sollen nun aber die Fälle übernehmen, die sonst niemand auf dem Revier knacken kann. Das Wirrwarr scheint vorprogrammiert. Insider:innen zufolge soll das Drehbuch in Richtung Buddy-Komödie wider Willen gehen.

Neben dem Freund von Taylor Swift steht wohl laut „The Hollywood Reporter“ auch schon der Regisseur des Werkes fest – Chad Stahelski. Dieser hat sich vor allem durch die „John Wick“-Action-Reihe einen Namen gemacht. Eine Komödie wirkt momentan noch wie ein Genre-Stretch für den US-Filmemacher.

Welche Rolle Travis Kelce genau zuteil wird, ist unklar. Auch weitere Schauspieler:innen oder die für das Drehbuch verantwortliche Person(en) wurden aktuell noch nicht offiziell genannt.