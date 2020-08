Taylor Swift bricht mit neuem Album gleich mehrere Rekorde

Vor einer Woche hat Taylor Swift überraschend ihr neues Album „Folklore“ ankündigt und es auch noch am gleichen Tag veröffentlicht. Schon jetzt hat die US-amerikanische Musikerin damit einige Rekorde gebrochen. Demnach soll „Folklore“ innerhalb einer Woche weltweit etwa zwei Millionen mal verkauft worden sein – bislang die meistverkaufte Platte des Jahres. Ihrem Label Republic Records zufolge wurden allein 1,3 Millionen Kopien innerhalb der ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung verkauft.

Zudem wurde „Folklore“ schon am ersten Tag auf Spotify weltweit etwa 81 Millionen mal gestreamed: Swift ist die erste weibliche Künstlerin, die auf Spotify am ersten Tag der Veröffentlichung so viele Streams generieren konnte. Darüber hinaus belegte sie mit ihrem Song „Cardigan“ den ersten Platz der „Billboard Hot 100“. Aber nicht nur „Cardigan,“ sondern alle Lieder des Albums sind in dem Ranking. In den „Billboard 200-Album-Charts“ belegt sie mit „Folklore“ den ersten Platz. Taylor Swift ist somit nun die erste Künstlerin aller Zeiten, die in den beiden Chart-Listen in der gleichen Woche das Ranking anführt.

Sehen Sie sich hier das Video zu „Cardigan“ an:

Und dann legte Swift auf ihre bisherigen Rekorde noch einen drauf. Seit 2019 galt sie als jene Künstlerin, die durch die Veröffentlichung ihrer LP „Lover“ die meisten Songs in den „Billboard 200“ platzieren konnte. Damals landeten alle 14 Songs des Albums in dem Ranking. Mit „Folklore“ sind nun 16 Taylor-Swift-Songs in der Liste – also noch ein Rekord.