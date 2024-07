Taylor Swift befindet sich weiterhin auf ihrer „The Eras“-Tour. Bei den Shows der Konzertreihe liefert sie nicht nur eine große Songauswahl verschiedener Alben ab, sondern bietet auch jede Menge Kostümwechsel und Licht- und Live-Effekte. Ende Juni spielte die Sängerin nun drei Gigs in Dublin, wobei die Bühne während des zweiten Konzerts am Samstag (29. Juni) nicht so ganz mitspielen wollte.

Tänzer eilte Swift zur Hilfe

Der unvorhergesehene Moment geschah mitten bei der Live-Performance von ihrem Song „The Smallest Man Who Ever Lived“ (von ihrem 2024 erschienenen Album „The Tortured Poets Department“). Während des Stücks bemerkten die Zuschauer:innen, dass die Bühne wohl defekt sein müsse. Denn die 34-Jährige befand sich während des Songs auf einem erhöhten Bereich, der sich eigentlich bei diesem Lied auch wieder absenken sollte, dies aber nicht tat.

Fan-Mitschnitte des Augenblicks zeigen, wie der Popstar für einen Moment relativ bewegungsunfähig war und ihr erst einer ihrer Tänzer von der Erhöhung herunterhelfen musste. Swift selbst überspielte die Situation geschickt und performte den Track ohne Kommentar zur Lage weiter. Allerdings schien es so, als habe sich die Sängerin ein Lachen verkneifen müssen, als sie die Panne bemerkte.

Seht hier die Bühnenpanne:

Taylor Swifts Konzertreihe in Dublin sorgte auch für positivere Highlights, denn während ihrer Abschlussshow am Sonntag (30. Juni) gab die Musikerin ein Live-Debüt ihres Songs „Clara Bow“. Die Premiere widmete Swift der anwesenden Fleetwood-Mac-Sängerin Stevie Nicks, die in dem Lied namentlich erwähnt wird.