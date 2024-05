Am 9. Mai 2024 war es endlich soweit: der international gefeierte US-Superstar Taylor Swift spielte in Paris das erste Konzert ihrer „Eras“-Europatournee. Dabei ließ Swift keine Wünsche offen.

Die Setlist hatte es in sich und war in mehrere, nach Alben gerichtete Abschnitte unterteilt. Werfen wir einen Blick auf die Albumstatistik: Von ihrem neuen Album „The Tortured Poets Department“ spielte sie insgesamt sieben Songs. Die Alben „1989“, „folklore“ und „Lover“ waren mit jeweils fünf Songs vertreten. „Red“ und „reputation“ folgten mit vier Songs pro Album. Die Alben „Fearless“, „evermore“ und „Midnights“ wurden mit jeweils drei Songs gedacht. Das Album „Speak Now“ war mit nur einem Song vertreten.

Viele US-Fans im Pariser Publikum

Das Publikum dürfte übrigens zu einem guten Teil aus US-amerikanischen Fans bestanden haben. Mehr als ein Viertel der Tickets für die vier Pariser Shows an diesem Wochenende wurden von Amerikanern gekauft, zitiert „NBC News“ den Geschäftsführer der Pariser La Défense Arena, Frédéric Longuépée. „Soweit ich weiß, haben sich viele Amerikaner entschieden, nach Paris zu kommen, um diese Show zu besuchen und natürlich unsere schöne Stadt zu besichtigen“, sagte Longuépée.

Hier sind einige der besten Bilder des Abends:

Die Setlist

Intro (Tape: Fearless, End Game, Speak Now, evermore, gold rush, Red, Lavender Haze, Lover, TTPD, Bejeweled)

„Lover“-Abschnitt

Lover

Miss Americana & the Heartbreak Prince (verkürzt)

Cruel Summer (erweitertes Outro)

The Man (gesprochene Einleitung)

You Need to Calm Down (verkürzt)

Lover (gesprochene Einleitung; erweitertes Outro)

„Fearless“-Abschnitt

Fearless (verkürzt)

You Belong With Me

Love Story

„Red“-Abschnitt

Red – Intro (enthält Elemente von State of Grace, Holy Ground und Red)

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble (gekürzt)

All Too Well (10 Minuten Version; gesprochene Einleitung)

„Speak Now“-Abschnitt

Speak Now – Intro (enthält Elemente von Castles Crumbling; Tänzer performen)

Enchanted (gekürzt)

„Reputation“-Abschnitt

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me (gekürzt)

Look What You Made Me Do (erweitertes Outro)

„Folklore“ / „Evermore“-Abschnitt

Cardigan (gekürzt)

Betty (gesprochene Einleitung; gekürzt)

Champagne Problems (gesprochene Einleitung über Folklore/Evermore als Schwester-Alben; am Klavier)

August

Illicit Affairs (gekürzt)

My Tears Ricochet

Marjorie

Willow (neue Einleitung mit Donner; erweitert)

„1989“-Abschnitt

Style (gekürzt)

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams (gekürzt)

Bad Blood (gekürzt)

Abschnitt „The Tortured Poets Department“

Female Rage: The Musical (Tape)

But Daddy I Love Him (Live-Debüt; „So High School“ Outro)

Who’s Afraid of Little Old Me? (Live-Debüt; gekürzt)

Down Bad (Live-Debüt; gekürzt; „Fortnight“ Outro)

Fortnight (Live-Debüt)

The Smallest Man Who Ever Lived (Live-Debüt; gekürzt; Live Schlagzeug)

I Can Do It With a Broken Heart (Live-Debüt; erweiterte Einleitung)

Überraschungslieder

Paris (akustisches Set; an der Gitarre)

loml (akustisches Set; am Klavier; Live-Debüt)

Midnights-Abschnitt

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

Taylor Swift: Deutschland- und Österreichtermine

17.-19. Juli 2024 – Gelsenkirchen, Veltins Arena

23. Juli 2024 – Hamburg, Volksparkstadion

27. Juli 2024 – München, Olympiastadion

08.-10. August 2024 – Wien, Ernst-Happel-Stadion