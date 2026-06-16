„Toy Story 5“: So stirbt ein Franchise den Serientod

Wir schauen einem geschenkten Gaul nicht ins Maul – schon gar nicht, wenn er zehn Zentimeter groß ist und Bullseye heißt. Also fangen wir mit dem Positiven an und halten fest: „Toy Story 5“, das neueste Kapitel von Pixars Vorzeige-Franchise, ist im Grunde eine Reunion-Tour. Es geht um Nostalgie, um die größten Hits, um die Freude, alte Gesichter wiederzusehen. Oder in diesem Fall: alte Stimmen wiederzuhören, eine ganz besonders. Willkommen zurück, Joan Cusack – ihre Verkörperung von Jessie, der jodelnden Cowgirl, die vor über einem Vierteljahrhundert in „Toy Story 2“ eingeführt wurde, war immer eines der Highlights der Reihe. Die Schauspielerin war seit dem letzten „Toy Story“-Teil und einem kurzen Auftritt in der zweiten Staffel der Streamingserie „Homecoming“ mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Bei der Filmpremiere vergangene Woche erzählte sie einem Reporter auf dem roten Teppich, dass sie die letzten sechs Jahre damit verbracht habe, ein ganz normales Leben in Chicago zu führen. Sie haben gefehlt, Ms. Cusack.

Das Beste an diesem späten Serieneintrag ist, dass Jessie (und damit Joan) endlich im Mittelpunkt steht – sie hat sich zur unangefochtenen Nummer eins in der Spielzeugkiste entwickelt. Sie ist Bonnies inoffizielle Favoritin, jenes neunjährigen Mädchens, das nachmittags gern die ganze Bande durch Hochzeiten und Mordmysterien schickt. Der vorgetäuschte Bräutigam ist Buzz (Tim Allen), der Weltraumranger, der völlig vernarrt in seine kesse Braut in spe ist – er würde die Sache gern offiziell machen, wenn er in ihrer Nähe nicht so furchtbar ins Stottern geriete. Jessie hat für dieses Turteln jedoch keine Zeit. Die Dame mit dem roten Stetson hat eine Mission.

Denn Bonnie ist ein introvertiertes Kind, schüchtern bis auf die Knochen. Sie würde gern Kontakt zu den Zwillingen gegenüber aufnehmen, aber jedes Mal, wenn sie versucht, sie zum Spielen einzuladen, bringt sie ihre eigene soziale Unbeholfenheit zu Fall. Außerdem spielen die Kinder in ihrer Straße – und in ihrer Nachbarschaft, und in ihrer Schule, und wahrscheinlich im Umkreis von 150 Kilometern – nicht mehr mit Puppen, Plastikdinosauriern und Slinky-Hunden. Sie haben iPads. Im „Toy Story“-Universum heißt dieser digitale Vorbote des Untergangs LilyPad und klingt wie Greta Lee, die eine passiv-aggressiv höfliche Stimme aufsetzt. Er verbindet Kinder mit „dem Teich“, wo sie texten, spielen und sich so verhalten können wie die handysüchtigen Zombies, die man gemeinhin „Erwachsene“ nennt.

Bildschirme statt Spielzeug

Bonnies Eltern, besorgt, dass ihre Tochter nie einen „echten“ Freund finden wird, kaufen ihr einen LilyPad. Und dann beginnt das große Klagen. „Das Zeitalter des Spielzeugs ist vorbei!“, ruft eine aufgeregte Figur. Die Ära der allgegenwärtigen Bildschirme ist angebrochen. Das Spielzeug wandert in die Garage. Jessie ruft schließlich die Kavallerie – in Gestalt von Woody (Tom Hanks), der jetzt gemeinsam mit Bo Peep und der ganzen Crew aus „Toy Story 4“ verloren gegangenes Spielzeug rettet. Doch nachdem bei einem Sleepover ein LilyPad-Zwischenfall fürchterlich schiefläuft, beschließt die Cowgirl, die Sache selbst in ihre kleinen Plastikhände zu nehmen. Und weil Jessie bekanntlich ein ernstes Problem mit dem Verlassenwerden hat – immer dann, wenn ihre Besitzer älter werden und aufwachsen –, ist es nur folgerichtig, dass sie und Bullseye an genau jenem Ort landen, an dem ihr mit Sarah McLachlan untermaltes Kindheitstrauma einst seinen Anfang nahm.

Stichwort Vergangenheit: Ist es wirklich schon über drei Jahrzehnte her, dass der erste „Toy Story“-Film erschien und den modernen Animationsfilm für immer revolutionierte? Mitte der Neunziger wirkte seine Mischung aus damals modernster Technik und altmodischem, emotional packenden Geschichtenerzählen wie ein Evolutionssprung für das Medium. Platz da, Micky – es gibt einen neuen Sheriff (und, äh, Raumfahrer) in der Stadt! Mehrere Generationen sind mit Woody und Buzzs Abenteuern aufgewachsen, und diese zärtliche, witzige Hommage an die Dinge der Kindheit wurde zum Grundstein des Pixar-Imperiums. Das Unternehmen aus der Bay Area erlebte Erfolge, Misserfolge, Skandale und die Wachstumsschmerzen, die mit Markennamen-Firmen einhergehen, deren Filme zu einem Genre für sich werden. Aber sie hatten immer ihr Flaggschiff-IP, den Titel, der alles begann und definierte, was ein Pixar-Film ist.

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Also blinzelte niemand, als Sequel und Drequel folgten – beide beglückend das Universum erweiternd, das „Toy Story“ etabliert hatte, und beide erwiesen sich als (zumindest nach Meinung vieler) besser als das Original. Hätte Pixar 2010 mit „Toy Story 3“ aufgehört, wären sie auf einem Hochpunkt abgetreten und hätten den Titel in makellosem Zustand hinterlassen. Mit Quentin Tarantino sind wir in vielem nicht einer Meinung, aber seiner Einschätzung, dass es sich um eine nahezu perfekte Filmtrilogie handelt, schließen wir uns vollständig an. Als 2019 ein vierter Film in die Kinos kam, spürte man, wie die Nähte zu reißen begannen. Trotzdem war es noch verzeihlich, die Reihe für eine weitere Runde zu melken. Ein fünfter Teil? Das wäre dann schon zu weit gegangen.

Gut gemeint, ideenarm

„Toy Story 5“ kommt mit einer Warnung, einem Sendungsbewusstsein und jeder Menge Windmühlen, gegen die er ankämpft. Wir leben in einer Welt, in der Bildschirme nicht nur unsere schwindende Aufmerksamkeit übernommen, sondern das gesamte Konzept der Kindheit verzerrt haben, erklärt uns der Film. Die Idee des Spielens wurde durch vorgefertigte Ablenkungen ersetzt, die sich als Nutzerinteraktion tarnen, und die Geräte, die Online-Hirnfäule und reale Spaltung befördert haben, haben es nun auf unsere Kinder abgesehen. Technik hat uns einst eine Welt geschenkt, in der animiertes Spielzeug (und Käfer, und Autos, und sogar die Lebensfreude einer Jugendlichen) sich mit einer Flüssigkeit und Kunstfertigkeit bewegte, die einem den Atem verschlug. Jetzt ist die Technik der Bösewicht – was sich im Jahr 2026 schwer bestreiten lässt – und je weiter sich Kinder, also unsere Zukunft, von analogen Spielsachen entfernen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie sich zu gesunden Menschen entwickeln. Kein Widerspruch unsererseits.

Wir gehen davon aus, dass Pixar die Ironie nicht entgangen ist, dass ihr Film, der gegen antisoziale Tendenzen wettert, dazu bestimmt ist, endlos auf Bildschirmen und Geräten angeschaut zu werden, die dem LilyPad nicht unähnlich sind. Ob ihnen die größere Ironie bewusst ist, dass ein Film über die Gefahren des Outsourcings von Fantasie selbst unter einem eklatanten Mangel an Fantasie leidet, steht auf einem anderen Blatt. „Toy Story 5“ ist eine Philippika auf der Suche nach einer Geschichte, und nicht einmal Jessies herzliche Erzählung davon, wie sie die Einsamkeit ihrer Besitzerin heilt und ihre eigene Geschichte des Herzschmerzes überwindet, kann die Enttäuschung der schwindenden Erträge abwenden. (Cusack gibt zwar ihr Bestes, um die Verwundbarkeit und Erlösung der kleinen Heldin zu verkaufen, und wieder einmal merkt man, wie sehr man diese Schauspielerin vermisst hat.) Alles, was ihre Geschichte umgibt – die Heerschar gestrandeter Buzz-Actionfiguren auf der Suche nach einem Anführer, Woodys Rückkehr zur Halbzeit, die antiquierten Erstgenerationsgeräte eines anderen, ebenfalls sozial unbeholfenen Teenagers namens Blaze –, wirkt irgendwie wie Füllmaterial. Immerhin bekommen wir einen neuen Taylor-Swift-Song.

Warum tut ihr das, Pixar? Ich meine, wir wissen warum [man höre das Geräusch von Millionen Münzen, die aus einem Spielautomaten gespuckt werden]. Aber ungeachtet berechtigter Sorgen um Bildschirmzeiten hin oder her – es fühlt sich nicht so an, als gäbe es einen Grund für die Existenz dieses Films, außer die Aktionäre bei Laune zu halten. Dieser fünfte Serienteil ist darauf ausgelegt, ein Warnmärchen für unser zeitgenössisches Krisenmoment zu sein – für den Würgegriff des Silicon Valley über unser Leben. Aber er ist noch viel mehr ein Warnmärchen über Markenführung. Das hier ist, was passiert, wenn man eine Franchise zu Tode prügelt.