Taylor Swift live in Berlin 2020: Tickets, Termin, Vorverkauf

Taylor Swift kommt am 24. Juni 2020 für ein Konzert in die Berliner Waldbühne – es ist der bislang einzig bestätigte Deutschland-Termin der Sängerin. Angekündigt wurde der Termin am Dienstag (17. September), der Vorverkauf solle bald auf Eventim beginnen.

Bei ihren Konzerten wird Swift ihr neues Album „Lover“ vorstellen. Der Waldbühnen-Auftritt wird der zweite auf europäischem Boden im nächsten Jahr sein, zuvor tritt sie am 20. Juni beim Werchter-Festival in Belgien auf. Der Berlin-Gig wird so oder so unter besonderem Vorzeichen stehen, da dieser laut Tour-Plakat ihr einziger in Europa ist, der nicht auf einem Festival stattfindet. Was ein längeres Konzert bedeuten könnte.

Taylor Swift: Vorverkauf

24.06.2020 Berlin – Waldbühne

Taylor Swift auf Twitter: