Travis Kelce filmt stolz Taylor Swifts Auftritt in Gelsenkirchen

Taylor Swift hat am Mittwoch (17. Juli) ihr erstes „Eras“-Konzert hierzulande in Gelsenkirchen gegeben. Auf ihren Auftritt scheinen sich allerdings nicht nur die Stadt im Ruhrgebiet und die Swifties gefreut zu haben. Auch ihr Freund und Footballspieler Travis Kelce zeigte sich begeistert über die Performance. Während die Popsängerin gerade „So High School“ zum Besten gab, zückte ihr anwesender Freud das Handy, um stolz mitzufilmen und ihr zuzuwinken.

Travis Kelce kennt die Show auswendig

Swifties spekulierten bereits vor dem Gig, ob Travis Kelce bei Taylor Swifts Konzert in Gelsenkirchen anwesend sein würde. Der Tight End der Kansas City Chiefs wurde bereits mehrfach auf „Eras“-Shows weltweit gesichtet und nun auch am Mittwoch in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Konzertbesucher:innen filmten Kelce, der sich auf einem Logenplatz im Tribünenbereich befand. Die Clips zeigen ,wie er während Swifts Darbietung von „So High School“ den Kopf zu dem romantischen Song mitwippte und stolz mit der einen Hand den Auftritt mitfilmte und mit der anderen seiner Freundin zuwinkte.

Obwohl laut Fanrechnungen Kelce nun bereits zum 13. Mal auf einem „Eras“-Konzert war, scheint er die Freude an der Show noch nicht verloren zu haben. Das könnte allerdings auch daran liegen, weil „So High School“ über ihn handeln könnte, so spekulieren zumindest einige Swifties.

Travis Kelce schwingt das Tanzbein

Im Laufe des Abends schien Kelce das Handy weggepackt zu haben, um Swift tänzerisch zu unterstützen. In einem weiteren Fan-Video sieht man nämlich den Football-Spieler die Tanzschritte der Choreografie zu „Style“ nachahmen. Weshalb er die Schritte der Tänzer bereits auswendig kennt, erklärte der Sportler zuletzt in seinem „New Heights“-Podcast: „Ich habe die Show schon so oft gesehen, dass ich mich in der Menge wiederfinde, wenn ich die Choreografie mache“.

Und auch Taylor Swift widmete Kelce einen kleinen Liebesbeweis während des Konzerts. In Gelsenkirchen änderte die 14-fache Grammy-Gewinnerin erneut den Songtext von ihrem „Midnights“-Hit „Karma“ ein wenig um und sang „Karma ist der Typ von den Chiefs, der direkt zu mir nach Hause kommt“.