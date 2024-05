Die Heiliggeistkirche in Heidelberg hatte bereits im April 2024 angekündigt, einen Gottesdienst zu Ehren von Taylor Swift abhalten zu wollen. Am Sonntag (11. Mai) um elf Uhr war es dann soweit – die erste Swift-Verneigung ging an den Start. Ein weiterer Gottesdienst wurde um 13 Uhr nachgeschoben. Für die Events mussten vorab online Sitzplätze reserviert werden, da mit einem großen Andrang gerechnet wurde. Laut Veranstalter waren letztlich insgesamt um die 1.000 Menschen bei den zwei Messe-Runden dabei. Und getanzt wurde auch.

Tine Weichmann statt Taylor Swift

In der Veranstaltung sollte es um die Songs und Spiritualität des US-Popstars gehen, so der Event-Teaser auf der Website der Kirche in Baden-Württemberg. Speziell ihr Track „Anti-Hero“ sollte im Fokus stehen, wie schon der Gottesdienst-Titel „Anti Hero – Taylor-Swift-Gottesdienst“ andeutete. Die musikalische Untermalung bestritt die Sängerin Tine Weichmann mit ihrer Interpretation von sechs Swift-Songs. Weichmann wurde ausgewählt, da sie bereits als Professorin für Pop-Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg tätig war. Begleitet wurde Weichmann dabei von einer vierköpfigen Band.

Selbst einen Weihnachtstrack performten sie live – den 2007 veröffentlichten „Christmas Must Be Something More“. Da es sich in dem Stück verstärkt um Konsumkritik statt um winterliche Temperaturen handelt, empfand das evangelische Kirchenteam in Heidelberg das Lied trotz der warmen Saison als passend.

Pfarrer Vincenzo Petracca führte durch die Veranstaltung für Pop- und Swift-Begeisterte und wählte seine Ansagen so, dass sie ebenfalls als Referenzen auf Taylor-Swift-Lieder verstanden werden konnten. „So wollen wir Sie und Euch jetzt einladen, allen Druck, alle Erwartungen, alles Negative abzuschütteln“, sagte er beispielsweise mit Verweis auf das Stück „Shake it Off“. Als das im Anschluss von Tine Weichmann nachgesungen wurde, sollen sich laut „SWR“ die Anwesenden erhoben und mit dem rhythmischen Bewegen losgelegt haben.

Mehr zur Pop-Messe

Die Heiliggeistkirche veranstaltet seit 2025 Gottesdienste unter dem Motto „Citykirche Rock ’n‘ Pop“ und lässt sich bei der Umsetzung von internationalen Stars und ihrer Kunst inspirieren. So wurden schon heilige Zusammenkünfte mit den Songs von The Beatles, Madonna, Peter Gabriel, Bob Dylan, Michael Jackson und Queen abgehalten.

Taylor Swift, die Christin

Swifts Musik in der Kirche liegt näher als gedacht: Sie ist bekennende Christin. In so manchen Songtexten von ihr sind christliche Motive und Anspielungen zu finden. In ihrem 2019 erschienenen Track „Soon You’ll Get Better“ singt sie in Bezug auf die Krebs-Erkrankung ihrer Mutter außerdem, dass sie jede Nacht für sie beten würde. In ihrem Stück „Anti-Hero“ dreht sich dagegen alles um Selbstzweifel, Ängste und ihre Gedanken zum Leben. Genau dieser Song sollte nun den Rahmen für den Gottesdienst in Heidelberg spannen.