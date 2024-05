Am kommenden Donnerstag (09. Mai 2024) ist es soweit: Taylor Swift startet ihre „The Eras“-Europatournee. Dabei wird die 34-Jährige die Songs ihres neuen Albums „The Tortured Poets Department“ vorstellen. Hier finden Sie alle Infos zu den Konzerten auf dem Kontinent.

Wo beginnt die „Eras“-Tournee?

Den Auftakt bilden Shows in Frankreich. Ab dem 09. Mai tritt Swift an vier aufeinanderfolgenden Tagen in Paris auf, Support Act in der La Défense Arena ist Paramore.

Wer sind Paramore?

Paramore ist eine Alternative-Rock-Gruppe aus Franklin, Tennessee. Ihr erstes Album „All We Know Is Falling“ wurde 2005 in den USA veröffentlicht. Der Name Paramore stammt von der Mutter eines früheren Bassisten der Band. Diesen Namen fanden die Sängerin Hayley Williams und die anderen Bandmitglieder so ansprechend, dass sie die Band danach benannten. Später wurde der Band bewusst, dass der Name Paramore auch ein Homophon des veralteten englischen Wortes „Paramour“ (Liebhaber/in) ist. Von Oktober 2022 bis März 2023 unternahmen Paramore eine Tour durch Nord- und Südamerika. Bei den Grammy Awards 2024 am 4. Februar 2024 wurden sowohl das Album „This is Why“ als auch der Titelsong in den Kategorien „Bestes Rockalbum“ beziehungsweise „Beste alternative Musikdarbietung“ ausgezeichnet.

Und die sind auch in Hamburg, Gelsenkirchen, München und Wien dabei?

Ja.

Wie lauten die Deutschland- und Österreichtermine?

17.-19. Juli 2024 – Gelsenkirchen, Veltins Arena

23. Juli 2024 – Hamburg, Volksparkstadion

27. Juli 2024 – München, Olympiastadion

08.-10. August 2024 – Wien, Ernst-Happel-Stadion

Gibt es denn noch Tickets?

Träum weiter. Der reguläre Vorverkauf startete im Juli 2023. Wer sich aktuell (07. Mai 2024) bei Ticketmaster um Karten bemühen will, wandert in eine Warteschlange, kein Witz, also 10 Monate nach VVK-Start noch. Bis auf VIP-Packages, und die nur vereinzelt, ist dort alles weg.

Ok, gut, und für den Rest von Europa?

Als wäre sonst noch niemand hierzulande auf die Idee gekommen, dann woanders hinzufahren. Näh, alles weg!

Welche Songs spielt Taylor Swift live?

Ein Blick auf setlist.fm zeigt, dass sie mehr als 50 verschiedene Songs in ihrem aktuellen Live-Repertoire hat. Eine typische Setlist sieht bei ihr so aus:

Lover

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

evermore

‚tis the damn season

willow

marjorie

champagne problems

tolerate it

reputation

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Speak Now

Enchanted

Long Live

Red

Red – Intro

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

folklore

seven

the 1

betty

the last great american dynasty

august

illicit affairs

my tears ricochet

cardigan

1989

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Surprise Songs

Tim McGraw / cowboy like me

mirrorball / epiphany

Midnights

Lavender Haze

Anti‐Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma