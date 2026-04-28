George Clooney verteidigt Jimmy Kimmel nach Trumps erneuter Forderung: „Witze sind Witze“

George Clooney hat politische Gewalt verurteilt und sich gleichzeitig hinter Comedian Jimmy Kimmel gestellt – nachdem Donald Trump seine Forderung an Disney und ABC erneuert hatte, Kimmel wegen einer Parodie auf das White House Correspondents‘ Dinner zu feuern.

Vergangene Woche hatte Kimmel in „Jimmy Kimmel Live“ seine eigene „alternative“ Gala veranstaltet, bei der er einen „Monolog“ vor einem fiktiven Publikum hielt – darunter Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump. An einer Stelle machte der Late-Night-Host einen Witz über das fortgeschrittene Alter des 79-jährigen Präsidenten und sagte zu Melania: „Sie haben den Glanz einer werdenden Witwe.“ Die Parodie lief zwei Tage vor dem White House Correspondents‘ Dinner am 25. April, das evakuiert werden musste, nachdem ein Schütze vor dem Veranstaltungsort das Feuer eröffnet hatte. Der Verdächtige wurde am Montag wegen versuchten Attentats auf den Präsidenten angeklagt. Trump deutete an, Kimmels Witz habe den Sicherheitsvorfall, der zur Evakuierung führte, vorweggenommen.

Laut „Variety“ sprach Clooney, ein bekennender Trump-Kritiker, bei der 51. Chaplin-Award-Gala über den Vorfall – einer Veranstaltung, bei der der Schauspieler am Montagabend selbst geehrt wurde. Clooney zog dabei einen Vergleich zwischen dem Gegenwind, den Kimmel abbekommt, und einer Aussage von Pressesprecherin des Weißen Hauses Karoline Leavitt, die ebenfalls aus dem Zusammenhang gerissen worden war. Bevor sie das White House Correspondents‘ Dinner betrat, hatte Leavitt bei Fox News auf dem roten Teppich gesagt: „Heute Nacht werden im Saal einige Schüsse fallen“ – womit sie offensichtlich auf die für den Abend vorbereiteten Witze anspielte.

Clooney über gefährliche Rhetorik

„Jimmy ist ein Comedian, und ich würde behaupten, dass Karoline Leavitt nicht meinte, es sollten wirklich Schüsse fallen“, sagte Clooney. „Sie hat einen Witz gemacht. Fair enough. Man schaut auf diese Seite und denkt: ‚Na ja, Witze sind Witze.‘ Aber die Rhetorik ist ein bisschen gefährlich. Und wir haben das in letzter Zeit oft erlebt.“ Der Schauspieler sagte, überhitzte Rhetorik könne „heruntergedreht werden“ und: „Wenn eine Seite jeden, mit dem sie nicht einverstanden ist, als Verräter am Land bezeichnet – was eine Anklage ist, auf die die Todesstrafe steht – nur weil sie anderer Meinung sind, dann ist die Rhetorik ein bisschen zu aufgeheizt.“

Clooney verurteilte zudem jede Form politischer Gewalt. „Ich bin gegen alles, wofür diese Regierung steht, aber für die Art von Gewalt, die wir vor zwei Nächten in Washington, D.C. erlebt haben, gibt es keinen Platz. Genauso wenig wie für diese Art von Gewalt in Minnesota gegen Alex Pretti oder Renée Good“, sagte er. „Mir scheint, es gibt einen Kampf, der gegen Hass, Korruption, Grausamkeit und Gewalt gewonnen werden muss.“