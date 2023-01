Television-Sänger Tom Verlaine ist tot

Tom Verlaine, Sänger und Gitarrist der Punk-Band Television und Schöpfer des 1977 erschienenen Meisterwerks „Marquee Moon“, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Jesse Paris Smith, die Tochter von Patti Smith, bestätigte am Samstag (28.01.) gegenüber dem Rolling Stone den Tod Verlaines nach „kurzer Krankheit“. „Er starb friedlich in New York City, umgeben von engen Freunden. Seine Vision und seine Fantasie werden uns fehlen“, schrieb Smith.

„Dies ist eine Zeit, in der alles möglich schien“, schrieb Patti Smith in einer Würdigung auf Instagram, die ein Foto von ihr und Verlaine enthielt. „Farewell Tom, aloft the Omega.“

Went by the book stalls outside Strand yesterday thinking I’d see you as usual, have a smoke, talk about rare poetry finds for a couple of hours, downtown NYC racing by our slow meditations on music, writing – gonna miss you Tom. TV Rest In Peace. — Thurston Moore (@nowjazznow) January 28, 2023

Zur Gründung von Television

Der als Thomas Miller geborene Verlaine (der seinen Nachnamen dem französischen Dichter Paul Verlaine entlehnte) war ein Schulkamerad der Punk-Ikone Richard Hell, mit dem er später seine ersten Bands gründete. In der Lower East Side von Manhattan kamen Verlaine und Hell in den Anfängen des Punk zusammen und gründeten zunächst die kurzlebige Band Neon Boys, bevor sie 1973 zusammen mit dem Gitarristen Richard Lloyd die Band Television gründeten.

Verlaine und Television verfeinerten ihren Sound als eine der ersten Bands in legendären Punkclubs wie dem Max’s Kansas City und dem CBGB – wo sie eine der ersten regelmäßig spielenden Bands wurden. Patti Smith, die Verlaines Gitarrensound einmal mit dem Schrei von tausend blauen Vögeln verglich, saß 1974 bei einem der frühen Auftritte von Television im Publikum und trat im folgenden Jahr gemeinsam mit der Gruppe auf, als die Patti Smith Group ihr Debüt im CBGB gab.

Bald darauf verließ Hell Television und schloss sich der Punkband Heartbreakers an. Unter der Leitung von Verlaine und Lloyd entwickelte das Duo einen Gitarrensound, der Punk-Riffs mit Jazz-Interplay verband. Nachdem sie 1975 mit der Single „Little Johnny Jewel“ debütiert hatten, veröffentlichten Television ihr Meisterwerk – und mit „Marquee Moon“ eines der besten Alben der Punk-Ära, dessen Herzstück der verschlungene, hypnotisierende Titelsong des Albums war. (Das Album war, wie der Rolling Stone in seiner Rezension anmerkte, „das interessanteste und kühnste“ einer Reihe von Veröffentlichungen von CBGB-Bands wie Blondie und den Ramones aus dem Jahr 1977, aber auch „das beunruhigendste“).

listened to Marquee Moon 1000 times. And I mean LISTENED, sitting still, lights down low taking it all in. awe and wonder every time. Will listen 1000 more. Tom Verlaine is one of the greatest rock musicians ever. He effected the way John and I play immeasurably. Fly on Tom. — Flea (@flea333) January 29, 2023

„Als sich die Mitglieder von Television in New York in den Anfängen des Punk zusammenfanden, kam es zum Genre-Mix: das Noir-Geheul von Velvet Underground, intelligenter Art-Rock, die Doppelhelix-Gitarrenskulptur von Quicksilver Messenger Service“, schrieb der Rolling Stone über „Marquee Moon“, Nummer 107 auf unserer Liste der 500 größten Alben aller Zeiten.

„,Marquee Moon‘ ist in seinen lyrischen Ambitionen so berauschend wie das Debüt der Ramones in seiner brutalen Einfachheit und verblüfft immer noch“, schrieb der Rolling Stone. „Friction“, „Venus“ und der mächtige Titeltrack sind zerklüftet, verzweifelt und schön zugleich. Was den Punk betrifft, darf man die kryptische Elektrizität und den erdrosselten Existenzialismus der Stimme und des Songwritings von Gitarrist Tom Verlaine nicht vergessen.“

Die klassische Besetzung von Television sollte in den Siebzigern nur noch ein weiteres Album veröffentlichen, das 1978 erschienene „Adventure“, bevor Verlaine seine Solokarriere startete. Wie Patti Smith schrieb, präsentierte Verlaine auf seinen Alben „seine kantige Lyrik und pointierten lyrischen Seitenhiebe, einen hinterhältigen Witz und die Fähigkeit, jede Saite bis zu ihrer wahrsten Emotion zu erschüttern“. (Die klassische Television-Besetzung mit Verlaine, Lloyd, dem Bassisten Fred Smith und dem Schlagzeuger Billy Ficca kam für ein letztes Album wieder zusammen – Television von 1992).

Tom Verlaine – spätere Jahre

1979 veröffentlichte Verlaine sein selbstbetiteltes Soloalbum, das den Song „Kingdom Come“ enthielt, der ein Jahr später von David Bowie für dessen 1980er LP „Scary Monsters & Super Freaks“ aufgenommen wurde. Als Solokünstler blieb Verlaine in den nächsten Jahrzehnten sehr produktiv und wechselte nahtlos von Post-Punk-Explorationen zu rein instrumentalen EPs, von Stummfilmmusik zu Zusammenarbeiten mit Smith und anderen ehemaligen CBGB-Größen.

Tom Verlaine beklagte sich einmal, dass er nie über zwei der stärksten Träume in seinem Leben geschrieben habe, „weil es schwer ist, die Sprache der Träume zu vermitteln“. Das mag so sein, aber Verlaine schafft es trotzdem, dieses Problem so gut zu lösen wie kaum ein anderer in seinem Medium, schrieb der Rolling Stone über Verlaines 1982er Solo-LP „Words From the Front“. „Wie sein gesamtes Werk haben auch Verlaines Songs etwas so Inspirierendes und zugleich Müheloses, dass man sich fragen muss, ob er sie … nun ja, im Schlaf schreibt.“