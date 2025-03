Terence Hill über Bud Spencer: „Ich habe meinen besten Freund verloren“

Terence Hill trauert um seinen Freund Bud Spencer – der Schauspieler ist am 27. Juni 2016 im Alter von 86 Jahren verstorben. Beide lernten sich 1967 kennen, gemeinsam hatten sie 18 Filme gedreht, sich mit ihren Streifen eine treue Fanbase aufgebaut.

Eine dicke Freundschaft verband die Schauspieler

Auch privat waren Carlo Pedersoli und Mario Girotti, so die bürgerlichen Namen von Bud und Terence, eng miteinander befreundet. Einer Anekdote Pedersolis zufolge habe man sich unter anderem gern zum Pasta essen bei ihm getroffen, da Girottis Frau ihm der Figur wegen keine Teigwaren erlaube.

Der italienischen Zeitung „Corriere Della Sera“ sagte Terence Hill 2016: „Ich habe meinen besten Freund verloren, ich bin schockiert.“ In all den Jahren habe es nie böses Blut zwischen den Schauspielern gegeben.

Der Zufall brachte Terence Hill und Bud Spencer zusammen

Dass sie zum komödiantischen Duo aufsteigen, weltweit Karriere machen und so viele Menschen mit ihrem Können erreichen konnten, war offenbar dem Zufall geschuldet. „Ich sollte mit einem anderen Schauspieler zusammenkommen, der sich in der Nacht vor Drehbeginn verletzt hatte. Deshalb wurde Bud angerufen. Bestimmung. Wir sind das einzige Paar, das sich noch nie gestritten hat. Und gerade weil es keinen Neid gab, wurden wir Freunde. Im Gegensatz zu mir hatte er Schauspiel studiert. Ich habe keine Schulen oder Akademien besucht. Aber am Ende lernt sogar ein Affe zu schauspielern“, sagte Hill über sich selbst.

Im Film spielte das Duo den Dicken und den Dünnen, den Schlauen und den weniger Schlauen, den Verstand und den Arm. Aber wie war es im Leben? Dazu sagte Terence Hill im Interview: „Er ist ein Pragmatiker, ich bin ein neapolitanischer Unruhestifter. Wir haben den komischen Western entdeckt, ohne es zu wissen.“ Der Schauspieler bereue bis heute nichts: „Ich würde alles wieder tun, mein Weg war schon immer eine ständige Suche nach dem Limit.“ Ich halte mich für einen Amateur auf hohem Niveau.“