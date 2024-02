TV-Tipp: 13 Klassiker von Bud Spencer und Terence Hill im Stream

Sie sind wohl der Deutschen liebstes Comedy-Duo aus Italien: Bud Spencer und Terence Hill, das Schauspieler-Filmpaar, das von 1967 bis 1994 die Herzen hiesiger Kino- und TV-Zuschauer eroberte.

Doppelbackpfeife, Hau den Lukas, „die Bohnen“ – Klassiker des Fernsehens der Bundesrepublik. Das weiß auch der Sender ARD Plus und veröffentlicht ab sofort 13 Evergreens der Solofilme und Spencer-Hill-Komödien.

Neu im ARD Plus-Portfolio ist „Zwei sind nicht zu bremsen“, der mit über fünf Millionen Zuschauern zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres 1978 zählt, sowie „Zwei außer Rand und Band“ mit Hill und Spencer als Polizisten. Dazu der Piratenfilm „Freibeuter der Meere“: einer der wenigen Filme, in denen Bud Spencer und Terence Hill nicht mit-, sondern gegeneinander kämpfen.

Zu den gezeigten Solofilmen zählen „Banana Joe“ und „Auch die Engel essen Bohnen“ von Bud Spencer und „Doc West – Nobody ist zurück“ sowie „Renegade“ von Terence Hill.

ARD Plus speist sich aus Inhalten, die in der ARD-Mediathek nicht mehr verfügbar sind, also Beiträge aus 70 Jahren ARD-TV-Geschichte. Die Buchungsgebühr beträgt monatlich 4,99 €.

So erfuhr Terence Hill von Bud Spencers Tod

Bud Spencers Tod im Jahr 2016 beeinflusste die Dreharbeiten zu „Mein Name ist Somebody – Zwei Fäuste kehren zurück“ maßgeblich – das gab Terence Hill bekannt. Und das maßgeblich, obwohl der Film ohne den großen, dicken, schlagkräftigen Freund auskommen würde. „Bud lebte noch, als ich nach einem Platz für die Dreharbeiten suchte“, so Hill.

Während er auf der Suche nach einer speziellen Location war, stand er vor einem Haus, das zwar gut, allerdings nicht das einzige auf der Liste der potenziellen Drehorte gewesen sei. Hill befand sich auf der Suche nach „[einem] Haus auf einem Hügel, eines wie bei „Psycho“. „In dem Moment hat mein Handy geklingelt. Buds Sohn sagte: „Mein Vater ist von uns gegangen.“ Da war ich – und dann plötzlich war ich voller Freude. Ich habe gesagt: Das hier ist der richtige Platz für den Dreh, weil hier in diesem Moment der Anruf gekommen war.“