Neuer „Banana Joe“-Remix zum 5. Todestag von Bud Spencer

Die Brüder Guido und Maurizio De Angelis – auch bekannt als das italienische Pop-Komponisten-Duo Oliver Onions – haben eine neue Version ihres Kultsongs „Banana Joe“ zu Ehren des fünften Todestages von Bud Spencer veröffentlicht. Der 2016 verstorbene TV-Star spielte 1982 in dem gleichnamigen Spielfilm einen friedlichen Bananenbauer. Für „Banana Joe feat. Joe Spencer“ haben die Musiker nun die Originalstimme des Schauspielers gesampelt.

„Banana Joe“ erschien 1982 als Soundtrack-Titel des gleichnamigen Films. Parallel zur neuen Version präsentiert das Duo außerdem ein neues Cartoon-Artwork. Mit dem unbeschwerten Song wollen Olivier Onions außerdem an die tiefe Freundschaft erinnern, die sie mit Bud Spencer verband.

Anlässlich des fünften Todestages von Bud Spencer – der mit bürgerlichem Namen Carlo Pedersoli hieß – erinnert auch das Bud Spencer Museum in Berlin am 27. Juni mit einer besonderen Ausstellung an den legendären Schauspieler. In der temporären Ausstellung sollen nicht nur seine Filme gefeiert werden, sondern auch seine Leistungen als Sportler. Kuratiert wurde die Ausstellung von der Familie Pedersoli.