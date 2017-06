2 von 10

Spencer nahm 1952 und 1956 an den olympischen Spielen teil, schied jeweils in der Vorrunde aus. Er war zehn Mal in Folge italienischer Meister im Schwimmen. 1950 war er der erste Italiener, der 100 Meter in weniger als einer Minute schwamm. Zudem spielte er leidenschaftlich gern Wasserball.

