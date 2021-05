Joe Strummer von The Clash wird mit zwei Signature-Modellen von Fender geehrt, die seine Karriere widerspiegeln sollen.

Die Gitarrenmarke Fender verneigt sich vor Joe Strummer. Im Handel veröffentlicht wurden am 30. März zwei Signature-Gitarren, die den Namen der verstorbenen Clash-Legende tragen: „Joe Strummer Campfire“ und „Joe Strummer Esquire“. Strummers Witwe Lucinda Tait sagt dazu: „Joes Fender-Gitarren waren ein großer Teil seines Lebens und natürlich auch seiner Musik. Jetzt fühlt es sich richtig an, mit Fender an diesen Gedenkgitarren zusammenzuarbeiten. Wir nehmen uns dadurch einen Moment Zeit, um über alles nachzudenken, was Joe und seine Musik erreicht haben. Joe wäre unheimlich stolz auf diese Gitarren. Wir sind gespannt, was sie in den Händen von Musikliebhabern auf der ganzen…