The Alarm: Mike Peters verstirbt mit 66

Mike Peters, Frontmann der walisischen New-Wave-Band The Alarm, die vor allem für ihre Hits „Sixty Eight Guns“, „Strength“ und „Rain in the Summertime“ aus den Achtzigern bekannt war, ist tot. Peters starb am 29. April nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Er wurde 66 Jahre alt.

The Alarm und die Verbindung zu U2

The Alarm wurden oft mit U2 verglichen, da die beiden Bands Anfang der 80er Jahre eine enge Freundschaft schlossen und The Alarm 1983 als Vorgruppe für U2 auf ihrer „War“-Tournee auftraten. Trotz deutlicher Ähnlichkeiten zwischen den Gesangsstilen von Bono und Peters war die Musik von The Alarm weniger hymnisch und konzentrierte sich mehr auf Akustikgitarren.

Unterschiedliche musikalische Ausrichtungen: Akustik statt Hymnen

„Als wir anfingen, probierten wir einige Songs auf der E-Gitarre aus. Aber sie klangen nicht so gut wie auf der Akustikgitarre, auf der wir sie geschrieben hatten“, erzählte Peters 1983 Jim Henke vom ROLLING STONE. ‚Also dachten wir: ‘Lasst uns die Songs auf dem Instrument spielen, auf dem sie geschrieben wurden.‘ Und wir haben die Akustikgitarre langsam von einem sehr persönlichen, groß klingenden Instrument, das nur von einer Person gespielt wird, zu einem Instrument entwickelt, das auch vor einem großen Publikum, egal wie viele Leute kommen, um die Band zu sehen, groß klingt.“

Mike Peters’ Weg vom Punkfan zur Rock-Ikone

Mike Peters wuchs in der abgelegenen walisischen Stadt Rhyl auf. Als Kind lernte er seine zukünftigen Alarm-Bandkollegen Nigel Twist und Dave Sharp kennen. Und sie träumten davon, als Musiker groß rauszukommen. Ihr Leben änderte sich für immer am 13. September 1976, als sie nach Chester in England reisten, um die Sex Pistols in einem Club namens Quaintways zu sehen.

Frühe Jahre in Wales und Inspiration durch die Sex Pistols

„Ihre Einstellung war unglaublich“, erzählte Peters 1988 Jimmy Guterman vom ROLLING STONE. „Die Musik hat mich tief im Inneren auf eine Weise berührt, die ich überhaupt nicht verstehen konnte. Ich fühlte mich bereit zu explodieren. Auch wenn die Sex Pistols später zu einer Witzfigur wurden, glaube ich, dass die meisten Leute, die sie gesehen haben, ihr Potenzial erkannt haben.“

Die Gründung von The Toilets und Seventeen

Peters und seine Freunde aus Kindertagen gründeten nach dem Konzert eine Punkband namens The Toilets. Und änderten ihren Namen schließlich in Seventeen, nach dem gleichnamigen Song der Sex Pistols. Nachdem sie sich einige Jahre lang ohne nennenswerten Erfolg in der Punkszene abgemüht hatten, änderten sie 1981 erneut ihren Namen. Sie nannten sich „The Alarm“. Und nahmen ihre Debütsingle „Unsafe Building“ auf, die in England für Aufsehen sorgte und ihnen schließlich einen Plattenvertrag bei I.R.S. einbrachte.

Durchbruch und Popularität in den Achtzigerjahren

Bono wurde einer ihrer ersten Fans. „Es gibt so viele Künstler, die davon sprechen, dass sie Klischees in ihrer Musik vermeiden wollen. Die aber in ihrem Lebensstil selten davon abweichen“, sagte der U2-Frontmann 1983 gegenüber ROLLING STONE. „Aber The Alarm sind nicht so. Sie haben eine neue Mentalität gegenüber Rock ’n‘ Roll-Musik. Es ist nicht wichtig, dass sie Akustikgitarren spielen. Es kommt auf sie an. Wenn großartige Musik entsteht, stehen meist großartige Menschen dahinter, und The Alarm sind großartige Menschen.“

Erfolg mit dem Debütalbum „Declaration“

Die „War“-Tournee durch Amerika im Jahr 1983 machte The Alarm einem Publikum im ganzen Land bekannt. Und trieb die Verkaufszahlen ihres Debütalbums „Declaration“ aus dem Jahr 1984 in die Höhe. In England konnten sie sich während der gesamten 1980er Jahre ein großes Publikum sichern und landeten Hits wie „Where Were You Hiding When the Storm Broke?“ und „A New South Wales“ in den Charts, doch der Mainstream-Erfolg in den USA blieb ihnen verwehrt.

Allerdings waren sie 1988 Vorband für Bob Dylan bei einer Reihe von Konzerten in den USA. Zweimal wurde Peters auf die Bühne gerufen, um mit Dylan „Knockin‘ on Heaven’s Door“ zu singen.

Die anhaltenden Herausforderungen im Leben von Mike Peters

The Alarm lösten sich 1991 auf. Drei Jahre später veröffentlichte Peters sein Solo-Debütalbum „Breathe“. Es fand jedoch kein großes Publikum. 1996 wurde bei ihm Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Er erholte sich vollständig, kämpfte jedoch in den letzten drei Jahrzehnten seines Lebens immer wieder gegen den Krebs.

Anfang der 2000er Jahre begann Peters mit einer neuen Begleitband wieder als The Alarm aufzutreten. Doch die ursprünglichen Mitglieder fanden erst 2005 wieder zusammen, als die VH1-Show „Bands Reunited“ darauf drängte. Die Wiedervereinigung hielt jedoch nur so lange, wie die Dreharbeiten für die Folge dauerten.

Engagement bei Big Country und Light of Day-Benefizkonzerten

2011 wurde Peters Leadsänger der schottischen New-Wave-Band Big Country und ersetzte den ursprünglichen Leadsänger Stuart Adamson, der 2001 verstorben war. Die von Peters angeführte Inkarnation von Big Country hielt nur zwei Jahre. In den folgenden Jahren wurde Peters fester Bestandteil der Benefizkonzertreihe „Light of Day“ in New Jersey, wo er mehrfach die Gelegenheit hatte, mit Bruce Springsteen auf der Bühne zu stehen. Und manchmal sogar ein einziges Mikrofon zu teilen.

Vermächtnis und letzte Jahre von Mike Peters

Vor drei Jahren gab Peters bekannt, dass seine Leukämie zurückgekehrt sei. „Ich bin noch am Leben und habe eine unglaublich enge Familie um mich herum“, schrieb er in einem Brief an seine Fans. „Ich weiß auch, dass ich auf die Stärke und Kraft der großen Alarm-Community zählen kann, die sich um mich persönlich kümmert. Genauso wie um die Texte und die Musik und all das, was uns durch diese einzigartige Verbindung zusammenhält. Ich kann noch singen. Gitarre spielen. Und Songs schreiben. Und ich bin dankbar für all die einfachen Dinge im Leben, die mich am Leben halten.“