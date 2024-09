The Beatles: 8LP-Box „1964 U.S. Albums In Mono“

Die 1964er-Alben, die die Beatles in den USA veröffentlichten, werden in einer Mono-Vinyl-Box neu aufgelegt. „The Beatles: 1964 U.S. Albums In Mono“ widmet sich ihrer Musik auf sieben Alben, die zwischen Januar 1964 und März 1965 in Amerika erschienen.

Geschnitten von den originalen Mono-Masterbändern und analog für 180-Gramm-Vinyl. Das Set erscheint am 22. November bei Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Sechs der sieben Platten, vergriffen seit 1995, sind auch einzeln erhältlich.

Alle sieben Alben – „Meet The Beatles!“, „The Beatles‘ Second Album“, „A Hard Day’s Night (Original Motion Picture Soundtrack)“, „Something New; The Beatles‘ Story“ (2LP); „Beatles ’65“ und „The Early Beatles“ – kommen mit originalgetreu reproduzierten Artworks und Essays des amerikanischen Beatles-Historikers und Autors Bruce Spizer.

The Beatles: 1964 U.S. Albums In Mono (8LP 180g vinyl box set)

(alle Alben außer „The Beatles‘ Story“ auch einzeln erhältlich)

Meet The Beatles!

(Capitol Records: veröffentlicht am 20. Januar 1964)

The Beatles’ Second Album

(Capitol Records: veröffentlicht am 10. April 1964)

A Hard Day’s Night (Original Motion Picture Soundtrack)

(United Artists: veröffentlicht am 26. Juni 1964)

Something New

(Capitol Records: veröffentlicht am 20. Juli 1964)

The Beatles’ Story [2LP]

(Capitol Records: veröffentlicht am 23. November 1964)

Beatles ’65

(Capitol Records: veröffentlicht am 15. Dezember 1964)

The Early Beatles

(Capitol Records: veröffentlicht am 22. März 1965)

Über das Mastering

Die Alben wurden von den Original-Masterbändern unter Verwendung eines analogen Signalwegs und unter Bezugnahme auf die ersten Pressungen der Originalalben für Vinyl geschnitten.

Sie wurden mit einem Studer A80 Master-Recorder mit analogen Vorhör- und Programmpfaden und einer Neumann VMS70 Schneidemaschine hergestellt, die 1971 in den Capitol Studios installiert wurde.

Diese rein analoge Schnitttechnik soll die originalgetreue Wiedergabe des gesamten musikalischen Spektrums und der Dynamik, die auf den Originalbändern vorhanden sind, ermöglichen.