Julian Lennon erklärt seine komplizierte Beziehung zum Beatles-Hit „Hey Jude“

In einem aktuellen Interview erklärt Julian Lennon, Sohn des verstorbenen Beatles-Musikers John Lennon, seine komplizierte Beziehung zu „Hey Jude“.

„Ich muss sagen, dass es eine Hassliebe ist“, sagt der Musiker bei seinem Auftritt im „Club Random With Bill Maher“-Podcast. „Ich habe den Song und all seine Versionen vermutlich öfter gehört als je eine andere lebende Person. Sogar enge Freunde schicken mir [Videos von] Kindern in Windeln, die Gitarre spielen und „Hey Jude“ singen, was ich wirklich nicht brauche. Ich bin ohne Frage dankbar, dass es diesen Song gibt. Aber das andere Ding ist, das Leute nicht verstehen, das es eine starke und dunkle Erinnerung daran ist, was passiert ist.“

„Die Tatsache, dass mein Vater uns verließ — meine Mutter und mich zurückließ. Das war ein Punkt, an dem sich alles änderte, an dem alles zerbrach, an dem alles dunkel und traurig war. Ich meine, ich war erst drei, aber ich erkannte, dass etwas nicht stimmte, wissen Sie?“ erklärt Julian weiter.

Beatles-Bassist Paul McCartney schrieb den Track 1968 für Julian Lennon, nachdem John seine Mutter verließ. Ein Jahr darauf heiratete er Yoko Ono. Der ursprüngliche Titel war „Hey Jules“.

„Ich fing an mit der Idee von ‚Hey Jules‘ — was Julian war — ‚take a sad song and make it better’“, erklärte McCartney 1997. „Hey, versuch mit diesem furchtbaren Ding umzugehen. Ich wusste, dass es nicht leicht für ihn sein würde. Kinder in Scheidungen tun mir immer leid.“ Auch heute tritt der Bassist bei seinen Solo-Konzerten noch mit dem Song auf.