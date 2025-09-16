The Cure kündigen erstes Konzert für 2026 an

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

The Cure haben ihr erstes Konzert für 2026 angekündigt. Robert Smith und Band treten am 30. August 2026 beim „Rock en Seine“-Festival in Frankreich auf, im Park des Schloss Saunt-Cloud in Saint-Cloud, westlich von Paris.

Der Headliner-Auftritt folgt auf ihren letzten Headliner-Auftritt beim „Rock en Seine“ vor sieben Jahren, also 2019. The Cure – neben Smith sind das Bassist Simon Gallup, Keyboarder Roger O’Donnell, Schlagzeuger Jason Cooper, sowie die Gitarristen Perry Bamonte und Reeves Gabrels – beschließen das Festival am Sonntag. Tickets sind ab dem morgigen Mittwoch (17. September 2025) ab 17 Uhr im Vorverkauf.

Ist dies nur der erste von mehreren Live-Auftritten von The Cure im kommenden Jahr? Viele der wichtigsten(europäischen) Festivals, für die die Band in Frage kommen könnte, finden vorher statt: Primavera, Leeds, Roskilde … Noch für dieses Jahr hatte Robert Smith nicht nur eine Tournee angekündigt (wird knapp), als auch das Nachfolgealbum von „Songs of a Lost World“ von 2024.

Möglich sind also Open-Air-Termine im Vorfeld von „Rock en Seine“ oder eine Hallentournee im Frühjahr oder Herbst 2026.

Olivia Rodrigo hat Robert Smith für einen Überraschungsauftritt während ihres Sets am Sonntagabend beim Glastonbury Festival auf die Bühne geholt. Gemeinsam performten sie ein mitreißendes Duett des Cure-Hits „Friday I’m in Love“ aus dem Jahr 1992 sowie „Just Like Heaven“ von 1987.

Rodrigo kündigte Smith mit den Worten an: „Er ist vielleicht der beste Songwriter, den England je hervorgebracht hat. Er ist eine Glastonbury Legende und ein persönliches Vorbild von mir.“ Die Künstler präsentierten die beiden Songs mit akustischer Gitarre und Gesang.

Der Sonntagabend markierte Rodrigos erstes Mal als Headlinerin auf der Pyramid Stage in Glastonbury. „Heilige Scheiße, das sind die meisten Menschen, die ich je in meinem Leben gesehen habe“, sagte sie laut Variety zum Publikum. „Das ist ein wahr gewordener Traum, ich kann gar nicht glauben, dass das gerade mein Leben ist.“

In der Woche zuvor hatte Rodrigo gemeinsam mit Ed Sheeran bei einem ausverkauften Konzert im Londoner Hyde Park „The A Team“ performt. „Ich möchte euch einen meiner Lieblings-Briten und einen der besten Songwriter aller Zeiten vorstellen“, sagte Rodrigo, bevor sie Sheeran auf die Bühne holte. Beide Sänger spielten akustische Gitarre und wechselten sich bei Sheerans Hit und Debütsingle von 2011 mit den Strophen ab. Rodrigo erklärte auf Social Media, dass dies „buchstäblich einer meiner Lieblingssongs aller Zeiten“ sei.

Sie coverte außerdem den Hit „I Love You“ von Fontaines D.C. in Dublin während ihres Auftritts im Marlay Park. „In letzter Zeit bin ich total besessen von dieser Band Fontaines D.C.“, sagte Rodrigo dem Publikum. „Ich habe diesen Song in meinem Zimmer ganz allein gespielt – nur zum Spaß – und ich dachte, es wäre cool, wenn ich ihn auch für euch spielen würde.“

Rodrigos Tour geht heute und morgen Abend in Manchester weiter, bevor sie für eine Reihe von Konzerten und Festivalauftritten nach Europa reist.