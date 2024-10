Robert Smith hat in einem Interview über die Live-Zukunft von The Cure gesprochen. „Im nächsten Sommer wird es keine The Cure-Konzerte geben …“, sagte der Cure-Boss im Gespräch mit „Uncut“.

„Das nächste Mal werden wir im Herbst 2025 auf der Bühne stehen. “Außerdem gab der 65-Jährige zu Protokoll, dass er gerne „regelmäßig“ bis 2028 spielen würde. Er verwies auch darauf, dass The Cure am 01. November im Londoner Live-Club Trovy eine Album-Release-Show zu „Songs of a Lost World“ absolvieren werden.

Im Interview kommt Robert Smith auch auf die – periodisch auftretenden – Gefühle zu sprechen, die ihn fast zur Auflösung seiner Band getrieben haben, die immerhin seit 1976 existiert.

„Hyde Park: Das Ende von The Cure“

Demnach wäre es fast 2018 so weit gewesen, nach dem großen Konzert im Londoner Hyde Park. „Ich dachte, die Hyde-Park-Show war es, ich dachte, das war das Ende von The Cure“, sagt Smith.

„Ich hatte es nicht geplant, aber ich hatte so ein komisches Gefühl, dass es das gewesen sein würde. Aber es war so ein großartiger Tag und so eine großartige Resonanz. Ich habe es so sehr genossen. Und wir bekamen eine Flut von Angeboten, als Headliner bei allen großen europäischen Festivals aufzutreten. Wollt ihr beim Glastonbury spielen? Also dachte ich, dass es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, aufzuhören.

Und weiter: „Ich hätte nicht aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. Sondern weil ich dachte, dass ich mir so ein paar Jahre verschaffen könnte, in denen ich etwas anderes machen könnte. Lustigerweise hat mich das nicht sonderlich gestört. Ich hatte alles so arrangiert, dass es 2018 zu Ende gehen würde, und als wir 2019 erreichten, war ich erleichtert. Wir haben es geschafft! Seitdem habe ich eine andere Perspektive auf alles.“

Der Tod als Neubeginn

Dann blickt Smith melancholisch auf die Reihe von Menschen zurück, die von ihm gegangen sind. „So ziemlich alle, die gestorben sind und mir etwas bedeutet haben, sind vor 2019 gestorben, also hatte ich das Gefühl, das Beste daraus machen zu müssen.“

Robert Smith verlor seine Eltern, als auch seinen großen Bruder Richard – der ihm einst die richtige Musik näherbrachte. Nun aber seien The Cure bereit für das nächste Kapitel. Das 50. Jubiläum der Band steht für 2028 an. „Wir werden wahrscheinlich bis zum Jubiläum im Jahr 2028 ziemlich regelmäßig spielen … Die letzten 10 Jahre, in denen wir Shows gespielt haben, waren die besten 10 Jahre, die wir in der Band waren. Sie stellen alle anderen 30 Jahre in den Schatten!“