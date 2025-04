The Cure: „Mixes of a Lost World“ erscheint am 13. Juni

The Cure :: The Head On The Door

The Cure: Neue Musik an Robert Smiths Geburtstag

Da waren die Briten wohl etwas (zu) schnell. Seit dem heutigen Sonntag (20. April) wird das verkündet, was Robert Smith eigentlich erst am morgigen Montag (21. April), seinem 66. Geburtstag, in die Welt setzen wollte: ein neues Remix-Album von The Cure erscheint. „Mixes of a Lost World“, eine Namens-Abwandlung des letzten Studioalbums „Songs of a Lost World“.

Laut amazon.co.uk erscheint das Werk am 13. Juni und in verschiedenen Konfigurationen. Die Produktbeschreibung teilt mit: „Konzipiert und zusammengestellt von Robert Smith. Neue Remix-Sammlung aus dem Album ‚Songs Of A Lost World‘ von 2024, mit Remixen von Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital und anderen.“

Dazu die Formate: „Doppel-CD im 6-seitigen Digisleeve mit ausklappbarem CD-Poster.“ Plus die Info, wohin die Einnahmen gehen: „ALLE ROYALTIES VON „MIXES OF A LOST WORLD“ KOMMEN WAR CHILD ZUGUTE. Mindestens 1 £ pro verkauftem physischem Produkt und 1 £ pro Download werden gespendet.“

Enthalten sind je zwei Remixe von jedem der acht Tracks der „Songs of a Lost World“-Platte, mit abweichender Tracklist vom Originalalbum.

Die Tracklist von „Mixes of a Lost World“:

Disc 1

I Can Never Say Goodbye (Paul Oakenfold „Cinematic“ Remix)

Endsong (Orbital Remix)

Drone:Nodrone (Daniel Avery Remix)

All I Ever Am (meera Remix)

A Fragile Thing (Âme Remix)

And Nothing Is Forever (Danny Briottet & Rico Conning Remix)

Warsong (Daybreakers Remix)

Alone (Four Tet Remix)

Disc 2

I Can Never Say Goodbye (Mental Overdrive Remix)

And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)

A Fragile Thing (Sally C Remix)

Endsong (Gregor Tresher Remix)

Warsong (Omid 16B Remix)

Drone:Nodrone (Anja Schneider Remix)

Alone (Shanti Celeste ‚February Blues‘ Remix)

All I Ever Am (Mura Masa Remix)

Eine Cure-Fanseite vermeldet auch eine 3-Disc-Version mit zusätzlichen Remixen. Diese Version aber ist auf Amazo.co.uk noch nicht zu sehen:

Die Veröffentlichung von „Mixes of a Lost World“ ist eine gut Nachricht – und auch eine schlechte. Einerseits freuen Cure-Fans sich über jeden neuen Output. Remixe sind bei Goth-Rock-Songs eine Herausforderung, es gilt also: „Man darf gespannt sein“.

Andererseits hatte Robert Smith zum Sommer ein neues Studioalbum, also den Nachfolger von „Songs of a Lost World“, in Aussicht gestellt. Da dieses Remix-Album im Juni kommt, dürfte mit einem neuen Werk mit neuen Liedern wohl erstmal nicht so schnell zu rechnen sein. Nicht, dass man von Robert Smith Enttäuschungen nicht gewohnt ist …