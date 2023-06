The Cure: Robert Smith singt Plainsong für seine Ehefrau Mary Poole

Dass Robert Smith ein Romantiker ist, dürfte spätestens seit „Friday, I’m In Love“ (1992) bekannt sein. Das Herz seiner Frau Mary Poole hatte er damals bereits sicher. 1988 heirateten die beiden – und den Hit „Lovesong“, ein Hochzeitslied, schrieb er nur für sie. Bei einem Konzert in Los Angeles kam es zu einem seltenen öffentlichen Moment zwischen den Eheleuten: Smith sang seiner Frau am Bühnenrand bei „Plainsong“ direkt zu, blickte ihr in die Augen. Ein Konzertgänger filmte den Augenblick.

Er schrieb dazu: „Es war schon großartig, jemanden persönlich zu sehen, der mir in meiner Jugend und bis heute, Jahrzehnte später, geholfen hat, mit so vielen Dingen klarzukommen. Aber dann zu sehen, zu wissen, was ein echter Mensch Robert Smith zu sein scheint, sich dann umzudrehen und seiner Frau abseits der Bühne etwas vorzusingen, war einfach unglaublich!“

„Plainsong“ für Mary Poole live:

Was already awesome to see, in person someone who helped me cope with so many things thru my teens and well into today, decades later. But to then see, knowing what a genuine person @RobertSmith seems to be, then turn and sing to his wife off stage was simply amazing! @thecure pic.twitter.com/EJJb9nkPS5 — Frank Padilla (@Semper_Knarf) June 8, 2023

Sometimes you make me feel

Like I’m living at the edge of the world

Like I’m living at the edge of the world

„It’s just the way I smile,“ you said

Robert Smith und Mary Poole sind mittlerweile 45 Jahre verheiratet. Sie kennen sich seit der High School, als sie beide Mitglieder in der Theatergruppe an der St. Wilfrid Comprehensive School in England waren.

Smith widmete Poole zahlreiche Stücke. In „Just Like Heaven“ ist sie zum Beispiel auch im dazugehörigen Musikvideo von 1987 zu sehen, darin verkörpert sie eine Traumgestalt.