The Cure: Offenbar Albumcover, Pressefoto und Info zum Instrumentalalbum geleakt

Viel Aufregung im Lager der Cure-Fans: Diverse Seiten verlinken eine ganz bestimmte Seite, auf der sich zeitweise ein neues Porträt-Foto Robert Smiths, als auch das mutmaßliche Albumcover des neuen Werks „Songs of a Lost World“ downloaden ließ. Die Platte soll erst am 01. November 2024 erscheinen.

Besonders unangenehm (für die Verantwortlichen): Bei der Seite, die aus Promotionzwecken die neuen mutmaßlichen Bilder zur Verfügung gestellt hat, soll es sich um den polnischen Ableger von Universal Music handeln. Das ist das Label, das den Vertrieb der Cure-Platte übernimmt. Zeitweise ließen sich sowohl das Bild mit Smiths Antlitz von 2024, als auch das Albummotiv downloaden. Nice to have!

Und sowohl Cover von „Songs of a Lost World“, als auch das Pressepic des 65-Jährigen Robert Smith sind offiziell noch nicht raus. Man kann sich vorstellen, was bei der Plattenfirma los sein dürfte, sollte das tatsächlich ein Leak gewesen sein.

Cure-Infos auf Twitter:

Neben dem Cover der Platte sind auch weitere – angebliche – Details durchgesickert. Demnach würde „Songs of a Lost World“ nicht nur, wie berichtet, in Blu-ray-Versionen erscheinen, sondern auch als Instrumentalalbum. Damit würde ein Traum für Smith wahr werden, der seit den 1990er-Jahren davon sprach, ein Instrumentalalbum aufzunehmen.

Am Donnerstag ist Song-Premiere

Die polnische Universal-Seite hat die Downloads mittlerweile entfernt. Dennoch schwirren sie munter durchs Netz, ob auf X oder Twitter. Mittels der „Wayback Machine“, einer Archiv-Seite mit anscheinend ewigem Gedächtnis, kann man noch immer auf die Seite zugreifen. Wird die Plattenfirma nun offiziell schnell nachlegen?

Die Vorabsingle von „Songs of a Lost World“ wird am Donnerstag erscheinen: „Alone“. In einer BBC-Sendung gibt es die Hörpremiere, kurz darauf dürfte der Track auf allen Plattformen verfügbar sein. Das Lied haben The Cure schon bei ihrer letzten Welttournee vorgestellt, neben Stücken wie „It Can Never Be The Same“ und „A Fragile Thing“.