The Cure: So gelangt man auf die geheime „Songs of a Lost World“-Website

The Cure haben vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Songs Of A Lost World“ (voraussichtlich 01. November 2024) eine geheime Website und einen WhatsApp-Kanal gestartet.

Zuvor hatte die Band bereits „Songs Of A Lost World“-Postkarten mit dem Veröffentlichungsdatum 01. November verschickt, außerdem die Glasvitrinen des Pubs in Crawley plakatiert, wo die Band im Mai 1977 – damals noch als Easy Cure – ihren ersten Auftritt hatte.

Nun also der Launch einer neuen Website. Für den Zugang muss man www.songsofalost.world besuchen und dann das Veröffentlichungsdatum des Albums in römischen Ziffern eingeben: I. XI. MMXXIV.

Neues Artwork zeigt dann eine verfallende Statue. Man trägt sich in eine Mailingliste ein und schließt sich der WhatsApp-Community von The Cure an.

Als eigene Nachricht ist dann das Wort „Onwards“ vorgewählt. Wer auf „Absenden“ drückt, erhält als Antwort einen Auszug aus dem Songtext des neuen Lieds „Alone“. „This is the end of every song that we sing… Where did it go?”

Alles über das neue Cure-Album „Songs of a Lost World“

The Cure haben allem Anschein nach den Titel ihres kommenden Albums, als auch das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben: Demnach erscheint „Songs of a Lost World“ am 01. November 2024.

Die Neuigkeit haben Robert Smith und Band mittels Postkarten kommuniziert. Fans haben Videos und Fotos der schwarzen Postkarten in den sozialen Medien geteilt. Darauf die Aufschrift „Songs Of A Lost World“. Am unteren Rand der Karten steht in römischen Ziffern das Datum 1/11/24, was darauf hindeutet, dass das lang erwartete Album am 1. November erscheinen wird.

Die Postkartenmeldung erfolgt nach einem Cure-Update vom Montag (09. September): The Cure hatten in ihren sozialen Medien ein neues Band-Logo präsentiert. Spekulationen über ein neues Album – das erste Studioalbum seit „4:13 Dream“ von 2008 – gab es zwar schon seit … 2012? 2013? 2022?

Aber es ist recht selten, dass Cure ein neues Bandlogo präsentieren und dann keine neue Platte erscheint. Im Grunde ist auf jedes neue Logo immer eine neue Scheibe erschienen. So sieht es aus:

Vor drei Jahren kündigte Robert Smith erstmals ein neues Werk an. Angedacht war „Live from the Moon“ als Titel, später wurde daraus „Songs of a Lost World“. Einige der darauf zu erwartenden Titel spielten Cure bereits bei ihrer letzten Welttournee. Darunter: „A Fragile Thing“, „Another Happy Birthday“, „Alone“ und „I Can Never Say Goodbye“.

Reeves Gabrels, Gitarrist der Band, repostete das neue Logo – und dazu den Aufruf, sich für die neue Cure-Website zu registrieren:

Auch Eden Gallup, Sohn von Bassist Simon Gallup, postete auf Facebook eine Nachricht:

