The Cure: Tracklist, Single, Artwork von „Alone“ und Details zu „Songs of a Lost World“

The Cure haben angekündigt, dass ihre neue Single „Alone“ schon diese Woche veröffentlicht wird. Dies wird die erste neue Eigenkomposition seit den Stücken von „4:13 Dreams“ sein, die im Jahr 2008 erschienen.

„Alone“ feiert seine Premiere nicht etwa auf YouTube oder einer anderen Netzseite, sondern im Radio: Der Song wird am 26. September zwischen 10:30 und 13:00 Uhr in der „BBC Radio 6 Music Show“ von Mary Anne Hobbs vorgestellt. Es ist davon auszugehen, dass das Lied danach auf allen Streamingplattformen zur Verfügung gestellt werden wird.

Hier ist das Single-Artwork:

Am selben Tag der Radiopremiere sollen auch Details zum Album „Songs of a Lost World“ bekannt gemacht werden. Das Werk soll am 01. November in den Handel kommen. Erwartet werden in der Radiosendung Infos zur Tracklist und den Kaufformaten.

Snippets von „Alone“ sind bereits im Netz. Dort kursiert auch eine angebliche Liste mit allen physischen Formaten, in denen das neue Cure-Album in den Handel kommen soll. Ist, wie bei allen unbestätigten „Listen“, mit absolut höchster Vorsicht zu behandeln. Kann einfach nur Quatsch sein. Allerdings genießt die Cure-Fanseite „A Chain of Flowers“ seit Jahren einen exzellenten Ruf.

„Songs of a Lost World“ – mögliche Formate:

„Das ist interessant, falls es denn wahr ist. Zu den aufgeführten Formaten für The Cures ‚Songs of a Lost World‘ gehört eine CD/Blu-ray-Kombination. Eines der Konzerte aus den Jahren 2022/2023, die veröffentlicht werden?“

Und: „Ein Bekannter von mir arbeitet in einem Plattenladen und hat mir diese Informationen über die Formate gegeben, in denen SOALW veröffentlicht wird.“

Alles andere als ein handfester Beweis.

„Songs of a Lost World“ nur als Single-LP?

Aber Cure-Fans rätseln dennoch, ob an dieser Liste was dran sein kann. Eine Veröffentlichung auf LP PLUS Doppel-LP wäre einigermaßen außergewöhnlich. Seit „Kiss Me Kiss Me Kiss Me“ von 1987 wurden Cure-Platten in der Regel als Doppel-LPs herausgebracht, natürlich wegen der Länge. Es ist unwahrscheinlich, dass ausgerechnet das Comeback-Album Robert Smiths, das erste seit 16 Jahren (damals erschien „4:13 Dream“), eine Single-LP von maximal 46 Minuten Spieldauer darstellen wird. Eine „verkürzte“ Form als Alternativangebot zum richtig dicken Schinken käme dann auch nur rüber wie eine Pseudo-Best-of.

Allein die live dargebotenen neuen Songs (etwa „Alone“, „A Fragile Thing“, „It Can Never Be The Same“) waren bereits Mini-Epen auf „Disintegration“-Niveau.

Interessant wäre eine „Songs of a Lost World“-Veröffentlichung als CD plus Blu-ray. Möglicherweise ein zusätzlicher Audio-Mix desselben Werks auf Blu-ray. Oder tatsächlich Video-Content, und, wie „A Chain of Flowers“ andeutet, darauf ein Konzert der letzten Tournee.

In etwas mehr als einem Monat weiß man mehr. Fan-Fiction, wie hier auf X, vertreibt einem bis dahin die Zeit. Und vielleicht behalten diese Cure-Fans ja Recht.