The Cure: Deshalb hieß das neue Album fast „Live From The Moon“

2019 wurde das 50-jährige Jubiläum der Mondlandung gefeiert. Dies war für The Cure eine große Inspiration für die Aufnahmen zu ihrem gefeierten neuen Album „Songs Of A Lost World“. Das bestätigte Sänger Robert Smith nun in einem Gespräch mit dem Charlatans-Sänger Tim Burgess in einer Episode seines Podcasts „Tim’s Listening Party“.

Als Kind sei er von der Mondlandung regelrecht „besessen“ gewesen, so der Musiker. „Ich wollte erst Fußballer werden, aber falls das nicht klappte, wollte ich Astronaut werden. Ich dachte, es wäre so etwas wie: ‚Wenn ich im Fußball versage, werde ich einfach Astronaut‘, denn so sah es damals in der Welt aus. Wie falsch ich da lag.“

Smith empfand die Mondlandung als ein „bedeutendes Ereignis“ und erinnerte sich an den Moment, als er mit seiner Familie im Garten stand und nach oben in den Himmel schaute. „Ein Gefühl der völligen Ungläubigkeit“, so der Sänger. „Seit der Mondlandung habe ich ein Teleskop und liebe nichts mehr, als ein paar Stunden damit zu verbringen, einfach nur ins All zu starren.“

Vieles kreist bei The Cure um den Mond

Er habe den Gedanken, zum Mond zu fliegen, in den unterschiedlichsten Varianten in seinen Songs verarbeitet, erklärte der 65-Jährige. „All das stand für den Wunsch, einfach zu tun, was man will. So ähnlich wie ‚Folge deinen Träumen‘, aber es war eben real.“

Diese galaktische Inspiration hätte dann auch fast dazu geführt, dass The Cure ihr neues Album „Live From The Moon“ genannt hätten. Smith und die Band hätten versucht, in den Rockfield Studios in Wales während der ersten Aufnahmen im Jahr 2019 das Jahr 1969 buchstäblich nachzustellen.

Einmal zurück ins Jahr 1969

Smith: „Im Studio war keine moderne Technologie erlaubt. Wir hatten all das Zeug von 1969, Zeitschriften und Zeitungen und Spielzeug und Brettspiele. Auch das Apollo-Brettspiel – ein fantastisches Spiel, besonders mit ein paar Pints walisischem Bier im Blut. Einen Monat lang haben wir einfach diese Art von Atmosphäre geschaffen, die tatsächlich ‚Songs of A Lost World‘ repräsentierten, denn als ich das Studio verließ, wurde mir klar, dass die Welt, die wir in Rockfield geschaffen hatten, nicht mehr existiert und die Welt, die ich feierte, verloren gegangen ist.“

Erst vor wenigen Tagen hatte Robert Smith in einem Interview mit der „Los Angeles Times“ zum ersten Mal erzählt, dass „Songs Of A Lost World“ nicht der erste Titel für die neue Platte von The Cure war. Die LP begeisterte viele Kritiker – in der ROLLING-STONE-Redaktion war sie aber durchaus umstritten. Neben gleich mehreren Editionen der Platte gibt es nun auch das Live-Album „Songs of a Live World“.