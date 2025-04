„The Last Of Us“ Staffel 2 braucht mehr von uns, weniger von ihnen

Exklusiver Auszug aus „Shoot `em in the Head“: eine Film- und Seriengeschichte der Zombies“ – Michael Jackson und die Video Nasties

20 Jahre „Shaun of the Dead“: Im Pub haben Zombies nichts verloren

„Diary of the Dead“ ist George A. Romeros prophetischster Zombie-Film

Seit dem Ende der ersten Staffel von The Last of Us sind mehr als zwei Jahre vergangen. Und für die beiden erschöpften postapokalyptischen Helden der Serie, den wortkargen Joel ( Pedro Pascal ) und seine Ersatztochter Ellie ( Bella Ramsey ), ist es sogar noch länger her. Als die zweite Staffel beginnt, ist zwischen den beiden viel passiert. Und sie machen eine schwere Zeit durch. Sie reden nicht viel miteinander. Und verbringen mehr Zeit mit den anderen Bewohnern der ummauerten Gemeinde Jackson in Wyoming als miteinander.

„Aber ich bin immer noch ich. Er ist immer noch Joel. Und daran wird sich nie etwas ändern“, beharrt Ellie.

Was die zweite Staffel von The Last of Us voraussetzt, ist, dass sich vielleicht etwas ändern wird? Und das nicht unbedingt zum Vorteil der Serie.

Für Fans des Spiels gab es Easter Eggs. Aber das Spiel wurde nicht als Pflichtlektüre für Nicht-Gamer behandelt

Die erste Staffel des HBO-Dramas war ein Wunder . Es handelte sich um die Adaption eines beliebten Videospiels, das als fesselnde Charakterstudie funktionierte. Die Action erinnerte an das Gameplay. Ohne dass sich der Zuschauer gelangweilt fühlte, weil er nicht kontrollieren konnte, was die Helden tun, um einen Angriff der zombieähnlichen „Infizierten“ zu überleben. Für Fans des Spiels gab es Easter Eggs. Aber das Spiel wurde nicht als Pflichtlektüre für Nicht-Gamer behandelt. Und es gab zwei spektakuläre Auftritte von Pascal und Ramsey. Es widerlegte die Vorstellung, dass man aus dem Material eines Spiels keine große Kunst machen kann.

Die Staffel war auch relativ kompakt. Obwohl die Geschichte Ellie und Joel von Boston bis nach Salt Lake City führte, mit vielen Umwegen auf dem Weg, ging es fast immer um die beiden. Die einzige bedeutende Ausnahme – die hochgelobte dritte Folge , eine unwahrscheinliche postapokalyptische Liebesgeschichte zwischen zwei von Joels Freunden – war ebenfalls hauptsächlich ein Duett. Egal, wohin Ellie und Joel reisten, egal, wie vielen Monstern sie gegenüberstanden – ob infiziert oder ganz menschlich – die Serie handelte immer von ihrer Beziehung. Und wie jeder von ihnen dem anderen half, vergangene Traumata zu überwinden.

Pascal und Ramsay hatten die Art von Chemie, von der die meisten Produktionen nicht einmal träumen können. In der Erzählung der Serie besteht Ellies Superkraft darin, dass sie durch einen Zufall bei ihrer Geburt immun gegen die Cordyceps-Infektion ist, die alle anderen bekommen, wenn sie von einer dieser unheiligen pilzartigen Kreaturen gebissen werden. Bella Ramseys Superkraft ist jedoch, dass sie alle Emotionen von Ellie mit solcher Wucht zum Ausdruck kommen lässt, wobei Ellies Verehrung für Joel genauso stark ist wie ihre Wut über die verschiedenen Schrecken, die sie erduldet.

Viel weniger gemeinsame Szenen von Ellie und Joel

Die erste Staffel war dem Spiel ziemlich treu. So auch die zweite, die etwa die erste Hälfte des Spiels The Last of Us 2 abdeckt. (Beide wurden in Zusammenarbeit zwischen dem TV-Veteranen Craig Mazin und einem der Schöpfer des Spiels, Neil Druckmann, produziert.) Das bedeutet viel weniger gemeinsame Szenen von Ellie und Joel. Eine umfangreichere Nebenbesetzung. Und eine Handlung, die überraschender ist, was passiert, warum und wie wir uns dabei fühlen sollten.

Diese Art von Ehrgeiz, anstatt sich einfach auf den Lorbeeren des letzten Erfolgs auszuruhen, ist normalerweise lobenswert. Durch diese Änderung des Fokus erhalten wir einige hervorragende Inhalte. Insbesondere von den neuen Nebendarstellern Kaitlyn Dever, Isabela Merced und Catherine O’Hara. Ramsey ist immer noch fesselnd, wenn er Ellie als offene Wunde spielt. Pascal hat immer noch einige schöne Momente, wenn Joel darum kämpft, wieder mit Ellie in Kontakt zu treten. Und wenn die Serie das Spektakel aufpeppen will, dann tut sie dies mit einem Maß an Größe und Ausführung, das manchmal mit Game of Thrones konkurriert.

Aber es gibt auch einige merkwürdige Probleme mit dem Tempo und der Perspektive. Die Staffel endet frustrierend. Und wann immer wir einen Blick auf oder einen Hinweis darauf bekommen, dass Ellie und Joel in besseren Zeiten zusammen waren, ist es schwer, sich nicht zu wünschen, dass es in der Serie immer noch hauptsächlich um die beiden geht. Und nicht um all diese anderen Menschen und Probleme.

Das Leben ist nicht perfekt, aber im Vergleich zur Außenwelt relativ sicher und ruhig

Die Staffel beginnt mit einem Rückblick auf die unmittelbaren Folgen der Ereignisse im Finale der ersten Staffel, als Joel ein Krankenhaus voller Menschen massakrierte, die hofften, mit einer bewusstlosen Ellie in Massenproduktion ein Heilmittel gegen Cordyceps herstellen zu können. Was Joel ablehnte, als er erfuhr, dass Ellie dabei sterben würde. Joel belügt sie über das, was passiert ist. Sie mustert ihn misstrauisch. Dann sehen wir die Überlebenden dieses Gemetzels – angeführt von Abby (Dever) –, die schwören, sich mit allen Mitteln an Joel zu rächen.

Dann sind fünf Jahre vergangen. Die beiden sind nun feste Bestandteile der Gemeinde Jackson, die von Joels Schwägerin Maria (Rutina Wesley) geleitet wird. Als ehemaliger Bauunternehmer hilft Joel bei der Erweiterung der Stadt, um mehr Flüchtlinge aufnehmen zu können. Ellie ist jetzt regelmäßig auf Patrouille. Oft zusammen mit Joels Bruder Tommy (Gabriel Luna) oder ihrer besten Freundin (und nicht ganz so heimlichen Schwärmerei) Dina (Merced). Das Leben ist nicht perfekt. Aber im Vergleich zur Außenwelt relativ sicher und ruhig. Joel hat sogar Zeit für regelmäßige Therapiesitzungen mit der in der Stadt ansässigen Psychoanalytikerin/Alkoholikerin Gail (O’Hara), um sich mit Ellie zu versöhnen.

Dieses Paradies kann in einer solchen Realität nur eine begrenzte Zeit andauern. Und in einer Serie, die nicht im Begriff ist, sich radikal in eine postapokalyptische Version von Gilmore Girls zu verwandeln. Abbys Gruppe ist immer noch da draußen. Ebenso wie alle übrigen Infizierten und andere menschliche Fraktionen, die noch vorgestellt werden. Bald kommt es zu Gewalt und Terror. Dann zu Streit darüber, wie man darauf reagieren soll. Und dann ist Ellie so stur wie immer. Ohne Rücksicht auf die Konsequenzen.

Dark Ellie

Die neuen Charaktere werden gut eingesetzt. Ebenso wie Charaktere mit erweiterten Rollen wie Tommy und Maria. Dever ist vielleicht besser bekannt für Komödien wie Booksmart oder die Tim-Allen-Sitcom Last Man Standing, aber mit Justified, Unbelievable und Dopesick hat sie auch einen bemerkenswerten dramatischen Lebenslauf. Obwohl sie ein paar Jahre älter ist als Ramsey, ist sie ungefähr genauso groß. Und kann genauso viel Wut ausstrahlen. Abby ist ein anderer Körpertyp im Spiel. Aber in der Serie wird sie als Dark Ellie behandelt. Was schon etwas heißen will, wenn man bedenkt, wie dunkel die eigentliche Ellie von Anfang an ist. Mit dieser größtenteils dramatischen Leistung und ihrer Rolle in Apples The Studio zeigt Catherine O’Hara, dass sie als relativ zurückhaltende Charaktere genauso interessant sein kann wie als Moira Rose aus Schitt’s Creek. Als Ramseys Hauptpartnerin in der Szene für einen Großteil der Staffel hat Merced eine fast unmögliche Aufgabe zu erfüllen. Aber sie und die Autoren machen Dina und ihre Reise ebenfalls fesselnd.

Es reicht nie aus, um diese Menschen oder ihre Probleme vollständig zum Leben zu erwecken

Aber es fühlt sich auch so an, als ob es genau die falsche Menge an mehreren anderen neuen Charakteren gibt. Insbesondere Jeffrey Wright als Isaac, Anführer einer Gruppe von Überlebenden mit Sitz in Seattle. Hier und da erhalten wir kurze Einblicke, um einige der Dinge zu erklären, von denen Ellie nichts weiß. Aber es reicht nie aus, um diese Menschen oder ihre Probleme vollständig zum Leben zu erwecken. Das Finale deutet darauf hin, dass sich die dritte Staffel viel mehr mit dieser Seite der Dinge befassen wird. Aber in gewisser Weise wäre es vielleicht besser gewesen, in dieser Staffel nur die Dinge zu zeigen, die die Charaktere aus Jackson sehen und wissen.

Vor allem aber ist es das Fehlen von Ellie und Joel, das die Staffel, obwohl sie insgesamt immer noch stark ist, davon abhält, die Höhepunkte des ersten Jahres zu erreichen. Im Stil der Romanze zwischen Bill und Frank, für die Nick Offerman in der ersten Staffel einen Emmy als Gastdarsteller erhielt, gibt es eine Episode, die viel von dem enthüllt, was Joel und Ellie in dieser fünfjährigen Lücke getrieben haben. Es ist eine willkommene Abwechslung in einer Staffel, in der ein Großteil der Episoden nur wenige Tage umfasst. Und es ist eine hervorragende Präsentation für Pascal und Ramsey. Vielleicht zu hervorragend. So gut die Neulinge auch sind, so angespannt und beängstigend und aufregend viele der Versatzstücke auch sind, es ist schwer, sich von der Rückblenden-Episode zu lösen, ohne sich möglichst viel von diesen beiden Charakteren in unmittelbarer Nähe zu wünschen.

Dies sind jedoch die Karten, die Druckmann sich selbst ausgeteilt hat, als das zweite Spiel geschrieben wurde. The Last of Us spielt diese Karten so gut es geht aus. Insbesondere in der Art und Weise, wie es die Zyklen von Missbrauch und Trauma erforscht. Und wie verletzte Menschen andere verletzen. Aber als Genre-Show, die zwischenmenschliche Beziehungen immer über Blut und Eingeweide stellt, ist es enttäuschend, dass es so wenig von der stärksten Beziehung von allen gibt.