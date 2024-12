The Dire Straits Experience auf „Shiver In The Dark“-Tour 2025

The Dire Straits Experience gehen auf Welttourne und machen mit ihrem „Shiver In The Dark“-Programm am 2. April einen Stopp in Berlin. Der Vorverkauf startet am 4. Dezember ab 10 Uhr.

Von „ernsten Schwierigkeiten“ zu „Money for Nothing“

Vor mehr als 45 Jahren steckten die Gründungsmitglieder einer Londoner Blues-Band finanziell in „ernsten Schwierigkeiten“ – und benannten sich dann prompt danach. Die Dire Straits, damals bestehend aus Mark Knopler und seinem Bruder David, John Illsley sowie Pick Withers, nahmen 1977 ihre erste Demo-Kassette auf und schickten sie zum Radiosender BBC. Ein Jahr später folgte bereits ihr Debüt-Album, inklusive dem Welthit „Sultans of Swing“.

Saxofonist Chris White stieß 1985 zu den Dire Straits und war bis 1995 Mitglied der Band. Er arbeitete eng mit Mark Knopfler zusammen, insbesondere bei den Alben „Brothers in Arms“ und „On Every Street“. Nach der Auflösung der Gruppe gründete er The Dire Straits Experience, um die Musik der Band weiterzuführen. Den Gesang sowie den Gitarrenpart übernahm Terence Reis, von dem White einmal behauptete, er sei „vielleicht die einzige Person auf dem Planeten, die genauso spielen und singen kann wie Mark Knopfler, aber dabei seine eigene Identität behält“.

Hier live erleben

Für einen Termin kommen The Dire Straits Experience 2025 auch nach Deutschland:

02.04.2025 – Berlin – Columbiahalle

Der Eventim-Presale startet am 4. Dezember ab 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf dann am 6. Dezember ab 10 Uhr.