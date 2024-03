Stars covern „Going Home“ von Mark Knopfler für den guten Zweck

Mark Knopflers Solohit „Going Home“ aus dem Jahr 1983 wurde von über 60 Künstler:innen neu aufgenommen. Grund dafür ist ein Wohltätigkeitsprojekt, dass zum Ziel hat, die Einnahmen des Coverstücks einer Krebshilfeorganisation zu spenden. Die besondere Zusammenarbeit wurde bereits Anfang 2023 angekündigt und wurde nun endlich veröffentlicht. Der Ursprungstrack ist auch aus dem Film „Local Hero“ als Titelsong bekannt.

Starbesetzung voller Rock-Größen

In der neunminütigen Neuauflage von Knopflers Song trifft der Dire-Straits-Frontmann auf Rock-Ikonen wie Brian May von Queen, Bruce Springsteen, Tony Iommi von Black Sabbath, Eric Clapton, Rolling-Stones-Gitarrist Ronnie Wood und viele andere. Die Neuinterpretation enthält auch die letzte Aufnahme des Gitarristen Jeff Beck, die er kurz vor seinem Tod im Januar 2023 für das Stück eingespielt hat.

Der gesamte Erlös geht an den „Teenage Cancer Trust“ und „Teen Cancer America“.

Hier in „Going Home“ (Theme From Local Hero) reinhören:

„Rührt einen einfach zu Tränen“

Neben der zahlreichen Anzahl bekannter Gitarrist:innen hat auch Ringo Starr von den Beatles am Schlagzeug, Sting am Bass und Roger Daltrey, Frontmann von The Who, an der Mundharmonika mitgewirkt.

Der Wohltätigkeitssong wurde in den British Grove Studios in Westlondon aufgenommen und von Guy Fletcher produziert. Den Part von Jeff Beck beschrieb Fletcher als „absolut gewollt“, und was er daraus gemacht hat, „rührt einen einfach zu Tränen“.

Die vollständige Liste der Mitwirkenden: