Robby Krieger feiert 60 Jahre The Doors mit Jubiläums-Konzert

The Doors: Die letzten Tage im Leben von Jim Morrison

Zu Ehren des 60-jährigen Jubiläums von The Doors findet Ende Oktober in Los Angeles ein Konzert statt, bei dem unter anderem der ursprüngliche Bandgitarrist Robby Krieger auftreten wird.

Bei der Rockfeier am 30. Oktober im Greek Theatre werden außerdem Perry Farrell, Billy Idol mit Steve Stevens, Deryck Whibley von Sum 41, Robert DeLeo von Stone Temple Pilots und viele weitere Künstler zu hören sein.

Robby Krieger freut sich über die Dankbarkeit der Fans

„Vor etwa sechzig Jahren, als The Doors groß herauskamen, hätte ich nie gedacht, dass wir im nächsten Jahrhundert immer noch über The Doors sprechen und ihre Platten hören würden“, sagte Krieger in einer Pressemitteilung zur Veranstaltung. „Ich bin so dankbar, dass mich fast jeden Tag jemand anspricht, mich erkennt und mit mir über The Doors sprechen möchte, um mir dafür zu danken, dass ich die Musik gemacht habe, die sie auch heute noch lieben. Die Leute, die mich erkennen, scheinen immer netter zu werden … Ich sage gerne, dass das ein gutes Problem ist.“

Er ergänzte: „Ich liebe es, Leute im Greek zu sehen, obwohl ich selbst noch nie dort gespielt habe. Ich habe dort schon viele Shows gesehen, und der Sound ist großartig. Es hat etwas Magisches, unter dem Sternenhimmel zu stehen – wie ein intimerer Hollywood Bowl.“

Vollständige Performance von „Morrison Hotel“ geplant

Wie „Consequence of Sound“ berichtete, wird eine vollständige Performance des The-Doors-Klassikers „Morrison Hotel“ aus dem Jahr 1970 Teil der „A 60th Anniversary Doors Celebration“ sein. Zum Line-up gehören außerdem Greg Gonzalez von Cigarettes After Sex, Fantastic Negrito, Chris Goss von Masters of Reality, Kevin Martin und Adam Kury von Candlebox, John Doe von X, Carmine Appice von Vanilla Fudge, Stephen Adler von Guns N’ Roses und Orianthi.

Eröffnet wird die Show von der Band Tripform, bei der unter anderem Pablo Manzarek mitspielt – dem Sohn des verstorbenen The-Doors-Keyboarders Ray Manzarek.

Mit 79 Jahren wieder live aktiv

„Das ist schon verrückt“, sagte Krieger kürzlich in einem Interview mit dem „Los Angeles Daily News“ über die anstehende Feier. „Nachdem Jim [Morrison 1971] gestorben war, habe ich eine Zeit lang keine Musik von The Doors mehr gespielt – wahrscheinlich zehn Jahre, vielleicht sogar fünfzehn. Nachdem Jim nicht mehr da war, dachte ich mir: Es ist vorbei.“

Seit dieser Zeit ist Krieger jedoch wieder häufiger aufgetreten. Wie das „Rock Cellar Magazine“ berichtete, spielte er in den letzten Jahren unter anderem mehrfach in Südkalifornien, unter anderem im legendären „Whisky A Go Go“, wo er kürzlich eine Reihe von Konzerten zum 60-jährigen Jubiläum von The Doors gab. Im „Whisky A Go Go“ hatten The Doors 1966 ein Konzert gespielt, das als legendär in die Rockgeschichte einging.

Tickets für die „A 60th Anniversary Doors Celebration“ sind unter anderem über Ticketmaster zu erwerben und ab einem Preis von 40 Dollar erhältlich.

Robby Krieger ist inzwischen 79 Jahre alt. Für The Doors komponierte er einige ihrer bekanntesten Stücke, darunter „Light My Fire“, „Runnin’ Blue“, „Love Her Madly“ und „Touch Me“.