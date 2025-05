The Kinks veröffentlichen dritten Part zu „The Journey“

The Who: Auftritt von 1971 erscheint als Live-Album

Um ihr 60. Bandjubiläum weiterhin zu feiern, veröffentlichen The Kinks am 11. Juli den dritten Teil von „The Journey“. Damit soll die Anthologie abgeschlossen sein.

„The Journey – Part 3“ mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen

Auf „The Journey – Part 1“ befinden sich bereits Klassiker wie „You Really Got Me“, „Waterloo Sunset“ und „All Day And All Of The Night“ und auch der zweite Teil ließ mit „Lola“, „Sonny Afternoon“ und „Everybody’s A Star“ ließ nicht enttäuschen. „The Journey – Part 3“ soll die RCA/Arista-Phase der Band von 1977 bis 1984 beleuchten.

Das Album erscheint als Doppel-CD und Doppel-LP und beinhaltet teilweise unveröffentlichte Aufnahmen, die von dem Auftritt der Band in der Royal Albert Hall am 11. Juli 1993 stammen. Im Booklet der physischen Formate befinden sich außerdem Track-by-Track-Kommentare der Bandmitglieder.

Hier die gesamte Titelliste von „The Journey – Part 3“

Catch Me Now I’m Falling

(Wish I Could Fly Like) Superman

A Rock’n’Roll Fantasy

Sleepwalker

Living On A Thin Line

Come Dancing

Around The Dial

Do It Again

Better Things

Destroyer

Low Budget

Misfits

One of Our DJs Is Missing

Till The End of The Day

Where Have All The Good Times Gone

Low Budget

Apeman

Phobia

Only a Dream

Scattered

Celluloid Heroes

I’m Not Like Everybody Else

Dedicated Follower of Fashion

The Informer

Mehr zu The Kinks

The Kinks wurden 1963 in London von den Brüdern Ray und Dave Davies mit ihrem Freund Pete Quaife gegründet. 1964 stieß Mick Avory dazu. Schnell etablierte sich die Band als eine der epochenprägenden Gruppen der 1960er Jahre.

Weltweit haben die Briten über 50 Millionen Platten verkauft und wurden über eine Milliarde Mal gestreamt. Bereits 1990 wurde die Band in die „Rock and Roll Hall of Fame“ und 2005 in die „UK Music Hall of Fame“ aufgenommen.