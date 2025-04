„The Last of Us“: Dieser schockierende Tod tut richtig weh

20 Jahre „Shaun of the Dead“: Im Pub haben Zombies nichts verloren

„Diary of the Dead“ ist George A. Romeros prophetischster Zombie-Film

Dieser Beitrag enthält Spoiler zur Folge von „The Last of Us“ dieser Woche, die jetzt auf Wow zu sehen ist.

Verletzte Menschen verletzen andere Menschen.

Es ist ein Teufelskreis. Ähnlich wie das Gesetz der Erhaltung der Masse besagt, dass Materie weder geschaffen noch zerstört werden kann, neigt Schmerz, sobald er einmal in der Welt existiert, dazu, zu bleiben und von einem Opfer zum nächsten weitergegeben zu werden.

Joels Tochter Sarah stirbt. Joel verinnerlicht diesen Schmerz für die nächsten 20 Jahre. Er weigert sich, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, weil er einen solchen Verlust kein zweites Mal überleben könnte. Dann wird ihm ein anderes Mädchen anvertraut. Sie ist nicht Sarah, aber ihre Verspieltheit und Offenheit haben etwas, dem er sich trotz aller Bemühungen nicht entziehen kann. Bald beginnt Joel, sie ebenso sehr zu lieben wie für die zweite Chance, die Ellie ihm gibt, wie für das süße, liebenswerte Kind, das sie ist. Er scheint den Schmerz überwunden zu haben. Er lebt wieder.

Joel reagierte auf den Verlust von Sarah, indem er sein Herz zwei Jahrzehnte lang komplett verschloss

Und dann entdeckt er, dass er, um die Welt zu retten, eine weitere Tochter sterben lassen muss. Joel kann das nicht akzeptieren. Er konnte Sarah nicht vor einer verirrten Kugel retten, aber er wird alles tun, um Ellie zu beschützen. Selbst wenn das bedeutet, viele Menschen zu töten, die nur helfen wollen. Selbst wenn das bedeutet, die ganze Welt zu verdammen.

Verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Weil Joel es nicht ertragen konnte, eine weitere Tochter sterben zu lassen, starb der Vater eines anderen Mädchens. Abby hasst Joel dafür, dass er so viele Fireflies ermordet und jede Hoffnung auf ein Heilmittel gegen Cordyceps zunichte gemacht hat, aber vor allem hasst sie ihn, weil der Arzt, der versucht hat, das Heilmittel zu synthetisieren, ihr Vater war. Joel reagierte auf den Verlust von Sarah, indem er sein Herz zwei Jahrzehnte lang komplett verschloss. Abby reagiert auf den Verlust ihres Vaters, indem sie ihr Herz in einen glühenden Ofen verwandelt, der ihre Rache befeuert, von der sie weiß, dass sie sie eines Tages bekommen wird.

Eine Rache, die sie heute, hier, in dieser schockierenden, magenumdrehenden, scheinbar undenkbaren Episode bekommt. Joel stirbt, weil Abbys Vater gestorben ist, weil Sarah gestorben ist, weil die Welt gestorben ist. Verletzte Menschen verletzen andere Menschen.

Und „The Last of Us“ wird nicht mehr dasselbe sein. Das kann es nicht mehr sein. Denn Joel ist tot.

Logan Roy, Wild Bill Hickok in „Deadwood“, Ralphie Ciffaretto in „Die Sopranos“ und natürlich Ned Stark

Diese Folge, geschrieben von Craig Mazin, wurde von Mark Mylod inszeniert, der in den letzten Jahren als Chefregisseur von „Succession“ tätig war und bereits Erfahrung hinter der Kamera für eine Fernsehfolge hat, in der ein Tod zu sehen war, den niemand kommen sah – zumindest nicht in diesem bestimmten Moment. HBO hat eine lange Geschichte von Charaktertodesfällen, die sowohl wegen ihres Zeitpunkts als auch wegen der Tatsache, dass sie überhaupt passiert sind, schockierend sind: Logan Roy, Wild Bill Hickok in „Deadwood“, Ralphie Ciffaretto in „Die Sopranos“ und natürlich Ned Stark, der nicht einmal das Ende der ersten Staffel von „Game of Thrones“ erreicht hat. Und jetzt Joel.

In einigen Fällen, wie in diesem, stammt der Zeitpunkt aus der Vorlage: Ned verlor seinen Kopf im ersten Buch von „A Song of Ice and Fire“, der echte Wild Bill war nur wenige Tage in Deadwood, bevor er von hinten erschossen wurde, und Joel stirbt relativ früh in „The Last of Us Part II“. Mazin und Neil Druckmann hätten vom Spiel abweichen können. Sie hätten die Handlung so strecken können, dass Joel den größten Teil oder sogar die gesamte Staffel überlebt und Abbys brutale Folter und Ermordung erst im Finale stattfindet. Hätten entscheiden können, dass die Chemie zwischen Pedro Pascal und Bella Ramsey für die Serie so wertvoll ist, dass sie das Drehbuch des Spiels verwerfen und eine andere Geschichte erzählen. Sie hätten vieles tun können.

Und wir werden sehen, was aus „The Last of Us“ wird, wenn es nicht mehr um die Beziehung zwischen Ellie und Joel dreht

Stattdessen hielten sie sich an den Plan. Joel tötete Abbys Vater, also verfolgte Abby Joel und tötete ihn. Verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Zu Beginn der Folge erkennt Ellie die Kluft zwischen ihr und ihrem Ersatzvater, betont aber: „Ich bin immer noch ich, er ist immer noch Joel, und daran wird sich nie etwas ändern, niemals.“ Aber jetzt hat sich etwas sehr Wesentliches geändert. Bald werden wir sehen, wie diese besonders verletzte Person darauf reagiert, dass sie mit ansehen muss, wie ihr Lieblingsmensch vor ihren Augen ermordet wird. Und wir werden sehen, was aus „The Last of Us“ wird, wenn es nicht mehr um die Beziehung zwischen Ellie und Joel dreht.

Aber darüber können wir uns Gedanken machen, nachdem wir die nächste Woche damit verbracht haben, diese verheerende Wendung in der Handlung zu verdauen und darüber nachzudenken, wie sie und alles andere in der Folge sich entwickelt hat.

Version der Schlacht um Helms Klamm

Es ist eine denkwürdige Stunde Fernsehen, die jedoch auch versucht, den Zuschauer in großem Stil in die Irre zu führen, indem ein Großteil der Sendezeit darauf verwendet wird, Jackson zu zeigen, wie er von einer Stampede aus Hunderten von Infizierten belagert wird. Diese Geschichte und die über Abbys Gruppe sind auf verschiedene Weise miteinander verbunden, nicht zuletzt dadurch, dass Abby versehentlich die Stampede auslöst, als sie ausrutscht, eine Klippe hinunterfällt und den gefrorenen Schlaf der infizierten Horde stört. Aber eine Zeit lang hat man fast das Gefühl, dass Mazin, Mylod und Co. versuchen, das Publikum von der Möglichkeit abzulenken, dass Joel sterben könnte, und zwar bald, indem sie ihre eigene Version der Schlacht um Helms Klamm inszenieren – oder, wenn man so will, angesichts der Tatsache, dass Mylod ein halbes Dutzend Episoden von „Game of Thrones“(*) gedreht hat, ihre Version des Angriffs des Nachtkönigs auf Winterfell.

(*) In keiner davon gab es jedoch Action in diesem Ausmaß.

Wir wissen, dass diese Serie große Action kann, wie die Amoklauf der Infizierten am Ende der zweiteiligen Kansas-City-Folge der letzten Staffel – in der, wie auch in dieser, eines dieser riesigen Pilzmonster namens Bloater zu sehen war. Aber „Last of Us“ als TV-Serie tut sich manchmal selbst einen Bärendienst, wenn sie zu sehr versucht, Sequenzen wie Levels eines Videospiels zu behandeln. Ihre größte Stärke liegt in ihren Charakteren, wie sie interagieren und den schrecklichen Entscheidungen, zu denen sie manchmal gezwungen sind. Zwar gibt es ein paar Menschen wie Tommy und Maria, die uns innerhalb der Mauern von Jackson während des Angriffs am Herzen liegen, aber alles und jeder, der wirklich zählt, befindet sich anderswo in der Umgebung.

Die Episode beginnt mit einer weiteren Rückblende von Abby

Es ist auf einer gewissen Ebene spannend zu sehen, wie Tommys gut ausgebildete Truppen verschiedene Wege finden, um die Horde abzuwehren, von Brandbomben(*) bis hin zu Kampfhunden, aber letztendlich sind das meist nur leere Nervenkitzel – oder schlimmer noch, wie Poochie, der uns alle davon ablenken will, zu der Feuerwerksfabrik zu gelangen, wo Abby ihren Showdown mit Joel hat.

(*) Allerdings scheint es nicht die beste Idee zu sein, seine Angreifer – Angreifer, die biologisch darauf programmiert sind, Schmerzen zu ignorieren und weiterzukämpfen, bis sie tot sind – in Brand zu setzen, wenn die eigene Verteidigung hauptsächlich aus Holz besteht, oder?

Die Episode beginnt mit einer weiteren Rückblende von Abby, oder eher einem Traum davon, in dem wir mehrere Abbys im Krankenhaus nach Joels Amoklauf sehen. Eine will hineingehen und die Leiche ihres Vaters sehen. Eine hat sie bereits gesehen und versucht vergeblich, die andere zu warnen. Sie weiß, wie es aussieht und was es ihr antun wird, aber sie kann die andere Abby nicht davon abhalten, hineinzugehen und ein Bild zu sehen, das sie zu einer zielstrebigen Rächerin machen wird. Das ist eine interessante Wahl, wenn man bedenkt, wie sehr die Besetzung von Kaitlyn Dever als Abby an Bella Ramsey als Ellie erinnert. Später erfahren wir, dass Abby 19 war, als Joel ihren Vater tötete – genau so alt wie Ellie jetzt. Spiegelbilder von Abby, obwohl Abby bereits ein Spiegelbild von Ellie ist.

„Welches Leben?

Es ist klar, dass alle ehemaligen Fireflies – die jetzt mit einer Miliz in Seattle zusammenarbeiten, einer Stadt, die laut Abby nicht besonders sicher ist – Joel tot sehen wollen, aber Abby will ihn wirklich tot sehen. Wie ihre Beute an jenem schrecklichen Tag in Salt Lake City scheint sie sich nicht einmal darum zu kümmern, dass andere Menschen dabei verletzt oder sogar getötet werden, um ihr Ziel zu erreichen. Nachdem sie die Massenpanik ausgelöst hat, ist die Situation zu chaotisch und beängstigend, als dass Abby überhaupt über die Folgen ihres Handelns nachdenken könnte.

Aber hätte sie einen Moment Zeit zum Atmen gehabt, hätte sie wahrscheinlich gedacht, dass es in Ordnung war, da es niemanden aus Jackson daran hinderte, sie abzufangen, und ihr das Glück bescherte, dass Joel sie rettete. Und als ein ungläubiger Joel sie darauf hinweist, dass sie ihn angreift, nachdem er ihr das Leben gerettet hat, knurrt sie: „Welches Leben?“ und beginnt, ihn brutal mit einem Golfschläger zu schlagen.

Es ist also nicht nur, dass er stirbt, sondern dass er stirbt, als sie sich scheinbar so schlecht verstanden haben

Die Serie schwelgt nicht in den schlimmsten Folterungen, sondern schneidet zu Ellie und Jesse, die gezwungen sind, sich zwischen einem Besuch bei Joel und Dina oder der Rückkehr in die belagerte Stadt zu entscheiden. Für Ellie ist das keine Wahl, sie lenkt ihr Pferd Shimmer natürlich in Joels Richtung. (Es ist auch keine Entscheidung für die Serie, weshalb die Belagerung weniger spannend ist, als sie sein sollte; wir sind nicht annähernd so sehr an Jackson interessiert wie an Joel. All das Kampftraining, das sie mit Jesse absolviert hat, reicht nicht aus, um gegen eine größere, ebenfalls gut ausgebildete Truppe anzukommen, und Ellie wird zu Boden gedrückt und muss mit ansehen, wie dieser Fremde die einzige Elternfigur ermordet, die sie je gekannt hat.

Es ist schrecklich für sie, das mit anzusehen, und für uns, ihr dabei zuzusehen, denn Bella Ramsey hält wieder einmal nichts zurück. Als wir die beiden zuletzt in der Premiere zusammen gesehen haben, hat Ellie Joel mit Schweigen gestraft. Es ist also nicht nur, dass er stirbt, sondern dass er stirbt, als sie sich scheinbar so schlecht verstanden haben. Wie Abby, nachdem sie das Gehirn ihres Vaters auf dem Boden gesehen hat, wird auch Ellie das Bild von Joel, der mit dem zerbrochenen Golfschläger tödlich aufgespießt wird, nie mehr aus ihrem Gedächtnis löschen können.

Verletzte Menschen verletzen andere, und Ellie weiß, wer ihr und ihrem Vater wehgetan hat. Das kann nichts Gutes für sie bedeuten. Wir müssen noch abwarten, wie sich dies auf die Handlung von „The Last of Us“ auswirken wird. Aber diese Folge wird, wie so viele andere HBO-Folgen, von TV-Fans noch lange, lange Zeit diskutiert werden (um den Namen einer anderen Folge von „The Last of Us“ zu verwenden).