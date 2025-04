Nach Schocker-Ende: Wie geht es mit „The Last of Us“ weiter?

„The Last Of Us”: Kaitlyn Dever wird eine Hauptrolle übernehmen

„The Last of Us“: Die 5 wichtigsten Unterschiede zwischen Spiel und der Serie

„The Last Of Us“ Staffel 2 braucht mehr von uns, weniger von ihnen

„The Last of Us“: Dieser schockierende Tod tut richtig weh

Dieser Beitrag enthält Spoiler zur Folge von The Last of Us , die diese Woche auf Wow gestreamt wird.

Ellie und Joel. Joel und Ellie. Das war das Duo, das die erste Staffel von „The Last of Us“ so besonders gemacht hat. Die Kombination dieser beiden gebrochenen Seelen – sie braucht eine Vaterfigur, er braucht eine Ersatztochter, beide haben Angst, sich diese Tatsache einzugestehen – gepaart mit den spektakulären Darstellungen von Bella Ramsey und Pedro Pascal , hob die HBO-Serie über die üblichen Klischees einer postapokalyptischen Überlebensgeschichte hinaus.

Das machte die Serie zwar nicht gerade zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung. Schließlich endete die erste Staffel damit, dass Joel ein Krankenhaus voller Menschen massakrierte, die versuchten, ein Heilmittel für die Seuche zu synthetisieren, die den größten Teil der Menschheit infiziert hatte. Nur weil er es nicht ertragen konnte, dass Ellie dabei sterben müsste. Aber großartig war ihre Verbindung und die Interaktion zwischen den beiden Schauspielern, um die Serie auch bei Menschen beliebt zu machen, die normalerweise keine Geduld für Zombies (oder zombieähnliche Kreaturen) haben, die in einer zerstörten Welt Amok laufen. Solange Ellie und Joel da waren, schien zumindest ein Teil davon in Ordnung zu sein.

Und jetzt?

Die Folge von gestern Abend endete auf schreckliche Weise. Abby (Kaitlyn Dever), deren Vater, ein Arzt, der erste Mensch war, den Joel in der letzten Folge der ersten Staffel getötet hatte, spürte Joel mit Hilfe ihrer Milizfreunde auf. Und schlug ihn brutal mit einem Golfschläger. Als Ellie dann auftauchte, um ihn zu retten, stach Abby Joel mit dem Schaft des Schlägers, den sie an seinem Körper zerbrochen hatte, tödlich in den Hals.

Es ist eine Handlungsentwicklung, die den vielen Menschen, die das Spiel „The Last of Us Part II“ gespielt haben und die letzten Jahre darauf gewartet haben, wann, wie oder ob die TV-Serie damit umgehen würde, wohl bekannt ist. Im Guten wie im Schlechten. Die Showrunner Neil Druckmann (der das Spiel mitentwickelt hat) und Craig Mazin hätten dies bis viel später in dieser Staffel mit sieben Episoden hinauszögern können. Vielleicht indem sie mehr Zeit in der langen Pause zwischen den Staffeln verbracht hätten. Oder sich einfach mehr mit dem Leben in Jackson und den verschiedenen Bedrohungen außerhalb der abgeschotteten Stadt beschäftigt hätten, denen Abby nicht ausgesetzt ist.

Oder Mazin, der erfahrene Drehbuchautor, der nicht am Spiel beteiligt war und daher nicht so sehr daran hängt, hätte sich ansehen können, wie gut Pascal und Ramsey in der ersten Staffel zusammengearbeitet haben. Und wie sehr das Publikum auf sie reagiert hat. Er hätte versuchen können, Druckmann davon zu überzeugen, die Serie in eine andere Richtung zu lenken.

Joels Tod – hauen die Zuschauer ab?

Stattdessen hielten sie sich an die Vorlage und ließen Joels Tod ungefähr an derselben Stelle in dieser Staffel sterben wie im Spiel. Der Angriff einer Horde Infizierter auf Jackson ist allerdings eine Erfindung der Serie. Keine Verzögerung, keine Verleugnung. Nur kalter, grausamer Tod.

Und zumindest einige Nicht-Gamer unter den Zuschauern sagen, dass Joels Tod für sie die letzte Folge von „The Last of Us“ war.

Es wird noch eine Weile dauern, bis wir sehen, ob diese Wendung Auswirkungen auf die Einschaltquoten der Serie hat. Sei es auf HBO oder auf Max (oder, in Deutschland, auf Wow). The Last of Us Part II hat sich bisher schlechter verkauft als das Originalspiel. Aber es ist auch erst seit fünf Jahren erhältlich, während das Original bereits 2013 erschien. Viele Gamer waren über diese Entwicklung verärgert. Einige weil sie der Meinung waren, dass der Kern des Spiels Joels Beziehung zu Ellie war. Andere weil sie es nicht gut fanden, dass der heterosexuelle männliche Held getötet wurde, während die queere weibliche Antiheldin weiterlebte.

Morddrohungen gegen Laura Bailey

Ratet mal, welche Gruppe dafür verantwortlich war, Laura Bailey, die im Spiel Abby spielte, mit Morddrohungen zu überziehen. Am Sonntagabend bemühte sich Pedro Pascal, Kaitlyn Dever vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren, indem er diesen liebevollen Beitrag auf seinem Instagram-Account veröffentlichte:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anekdotisch gesehen waren meine Social-Media-Erwähnungen seit gestern Abend hauptsächlich eine Mischung aus zwei Reaktionen. 1) Gamer, die beeindruckt waren, dass die Serie nicht nur daran festhielt, sondern auch nicht verzögerte, um die Sendezeit für Pedro Pascal zu maximieren. 2) Nicht-Gamer, die entweder nicht sicher sind, ob sie weiterzuschauen wollen, oder direkt gesagt haben, dass sie fertig sind. Einige haben vor allem wegen dieser Beziehung zugeschaut. Obwohl sie von dem Genre im Allgemeinen nicht besonders begeistert sind. Andere meinten, dass die Welt derzeit so düster sei, dass sie den Verlust von Joel – und seinen sadistischen Tod (auch wenn der Großteil der Folterungen nicht gezeigt wurde) – nicht verkraften können. Und sich derzeit keine solche Fiktion wünschen.

Es gibt eine Menge hervorragendes Material in der Pipeline

Ich habe die gesamte Staffel gesehen. Und in meiner Rezension habe ich mein Bestes getan, um Joels Tod zu umschreiben, während ich über meine eigene relative Unzufriedenheit mit dem, was die Serie ohne ihn geworden ist, gesprochen habe. Es gibt eine Menge hervorragendes Material in der Pipeline. Bella Ramsey ist eine hervorragende Schauspielerin. Ellies Beziehungen zu Figuren wie Dina (Isabela Merced), Tommy (Gabriel Luna) und Jesse (Young Mazino) sind auf unterschiedliche Weise fesselnd. Besonders wenn sie mit Dina zusammen ist. Dennoch sind sie nicht Joel. Und wenn es später Rückblenden mit Joel gibt, stellt die Chemie zwischen Ramsey und Pascal alle anderen Beziehungen in den Schatten. Da diese Staffel jedoch nur die Hälfte der Geschichte des zweiten Spiels abdeckt, kann ich nur beurteilen, wie gut die Serie kurzfristig ohne Joel funktioniert. Und nicht, ob sich sein Ausfall letztendlich auszahlt.

Dies ist auch insofern eine ungewöhnliche Situation, als es selten vorkommt, dass eine Serie ihren Haupt- oder Co-Hauptdarsteller so früh aus der Handlung schreibt. Insbesondere aus freien Stücken. David Caruso verließ NYPD Blue nach der ersten Staffel, um eine Filmkarriere zu verfolgen, die nie zustande kam. Die Serie kam ohne ihn gut zurecht. Zum Teil weil sein Ersatz Jimmy Smits so gut war. Aber vor allem weil Caruso zu diesem Zeitpunkt bereits von seinem Co-Star Dennis Franz in den Herzen der Fans verdrängt worden war.

Game of Thrones ließ Ned Stark spät in der ersten Staffel sterben. Sogar noch früher als Joel. Was ebenfalls dem Original entsprach. Aber obwohl Sean Bean zu dieser Zeit der größte Star der Besetzung war(*) und obwohl Ned unser ursprünglicher Hauptcharakter war, war die Handlung zu dem Zeitpunkt, als er seinen Kopf verlor, so weit fortgeschritten, dass sein Tod keine so grundlegende Veränderung für die Serie darstellte wie der Tod einer Hälfte der beiden Hauptfiguren, um die es bis dahin hauptsächlich gegangen war.

(*) Pascal ist derzeit vielleicht der berühmteste GoT-Alumnus, nachdem er eine Figur gespielt hat, die wie Ned in derselben Staffel eingeführt und getötet wurde.

Ein Leben ohne Joel?

Im Allgemeinen bleiben erfolgreiche Serien auch dann erfolgreich, wenn ein Haupt- oder Nebendarsteller ersetzt werden muss. Sei es, weil der Schauspieler gehen wollte. Oder weil das Kreativteam dies beschlossen hat. Es sei denn, die Serie läuft schon so viele Jahre, dass ein gewisser Zuschauerrückgang ohnehin unvermeidlich ist. (Siehe „The Office“ ohne Steve Carell oder „Akte X“ ohne David Duchovny.)

Das vielleicht offensichtlichste Beispiel für den Tod einer Figur, der eine Massenflucht der Fans auslöste, war „The O.C.“, dessen Zuschauerzahlen einbrachen, nachdem die Produzenten (in einer Entscheidung, die sie später bereuten ) beschlossen hatten, Mischa Bartons Marissa Cooper nach der dritten Staffel sterben zu lassen. Und selbst da waren die Einschaltquoten bereits deutlich gegenüber dem Höhepunkt der ersten Staffel gesunken.

Glauben Sie also ruhig, dass „The Last of Us“ die meisten Zuschauer abschrecken wird, wenn Sie es sehen. Aber man kann den Fans auch nicht vorwerfen, dass sie nicht nur schockiert über Joels Tod sind. Sondern sich auch fragen, ob die Serie, die sie geliebt haben, ohne ihn noch dieselbe ist.