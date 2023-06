Neil Young: Verschollenes Album „Chrome Dreams“ kommt

Der kanadische Singer-Songwriter Neil Young hat ein neues Album angekündigt! Oder besser gesagt: Die Erstveröffentlichung eines bisher verloren geglaubten Albums. Ursprünglich sollte „Chrome Dreams“ schon 1977 das Licht der Welt erblicken, geriet aber dann aufgrund anderer Pläne von Young in Vergessenheit. Nun aber wird es endlich erscheinen.

„Chrome Dreams“-Songs landeten auf anderen Platten

Young nahm die Songs für „Chrome Dreams“ in den Jahren 1974 bis 1976 erstmals auf. Es galt zu diesem Zeitpunkt als sein wohl kraftvollstes und persönlichstes Album. Jedoch kamen dem Sänger andere Projekte in die Quere, und so geschah es, dass „Chrome Dreams“ nie in den Handel gelangte.

Einige der Songs jedoch schafften es in veränderter Form auf andere Veröffentlichungen des Künstlers, der mit seinen musikalischen Experimenten den Hörer:innen gerne mal was zumutet. Zu nennen wäre hier z.B. „Pocahontas“, das 1979 auf Youngs Abgesang an den Rock’n’Roll „Rust Never Sleeps“ erschien. Nun aber werden neben Originalversionen einiger Young-Klassiker auch noch nie gehörte Interpretationen und rare Stücke auf dem 50 Jahre lang verschollenen Album sein.

„Chrome Dreams“ erscheint auf Vinyl und CD am 11. August im Greedy Hand Store, in den Neil Young Archives sowie im Musikfachhandel, und digital auf den meisten Musikstreaming-Plattformen (allerdings nicht Spotify). Wer die LP schon jetzt vorbestellt, kann vorab den Track „Sedan Delivery“ downloaden.

Tracklist von „Chrome Dreams“ (mit Aufnahmedaten)

1. Pocahontas (August 11, 1976)

2. Will to Love (December 3, 1976)

3. Star of Bethlehem (December 13, 1974)

4. Like a Hurricane (November 29, 1975)

5. Too Far Gone (September 5, 1975)

6. Hold Back the tears (February 6, 1977)

7. Homegrown (November 19, 1975)

8. Captain Kennedy (August 11, 1976)

9. Stringman (March 31, 1976)

10. Sedan Delivery (May 22, 1975)

11. Powderfinger (August 11, 1976)

12. Look Out for My Love (January 20, 1976)

Album-Cover