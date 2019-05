Im Rahmen der Ivor Novello Awards, bei denen der Musiker jetzt einen Preis für sein Lebenswerk erhielt, erklärte Ashcroft: „Im vergangenen Monat haben Mick Jagger und Keith Richards mir all ihre Veröffentlichungsrechte für ‚Bitter Sweet Symphony‘ übertragen, was eine wirklich freundliche und großzügige Geste war.“

In den letzten 22 Jahren flossen die Tantiemen für „Bitter Sweet Symphony“ an The Rolling Stones, obwohl die Band nur indirekt an der Entstehung des Hits beteiligt war. Kurz nach der Veröffentlichung war es zu einem Rechtsstreit gekommen, weil Ashcroft ein Sample verwendete: Eine instrumentale Version des Stones-Songs „The Last Time“ durch das Andrew Oldham Orchestra. Richard Ashcroft sah sich daraufhin gezwungen, die Rechte an „Bitter Sweet Symphony“ an Mick Jagger und Keith Richards zu übertragen.

Hier hören: „The Last Time“ und „Bitter Sweet Symphony“

„Bitter Sweet Symphony“ zahlt sich endlich aus

“Ich hatte nie persönlichen Streit mit den Stones“, so der Musiker gegenüber BBC. „Sie waren immer die größte Rockband der Welt.“ Stattdessen sei der 2009 verstorbene Manager Allen Klein für den Rechtsstreit verantwortlich gewesen. Alle zukünftigen Tantiemen werden nun an Richard Ashcroft ausgezahlt. Auch in den Credits sollen Mick Jagger und Keith Richards nicht länger Erwähnung finden.

