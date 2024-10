The Rolling Stones: „Welcome To Shepherd’s Bush” soll ein Audio- und Videowunder sein

Die Rolling Stones kündigen mit „Welcome to Shepherd’s Bush“ ein neues Live-Album an. Zwar kein Konzert der jüngsten „Hackney Diamonds“-Tournee zum gleichnamigen Album. Dafür aber mit einer Premiere: Das 1999er-Konzert sei die erste Veröffentlichung der Band in 4k-UHD sowie mit Atmos-Sound, wie die Plattenfirma vermeldet.

„Welcome to Shepherd’s Bush“ erscheint am 06. Dezember 2024 und beinhaltet die Londoner „Clubshow“ in mehreren erwerblichen Formaten. Als Doppel-CD (limitiert auf 15.000 Exemplare), Blu-ray plus 2 CD, Doppel-LP, D2C-Zwei-LP-Set in weißem 180-Gramm-Vinyl und 4k-UHD. Das volle Weihnachtspaket also.

Am 08. Juni 1999 traten die Rolling Stones im Shepherd’s Bush Empire in London vor rund 1.800 Fans auf. Begleitet von einigen Gaststars: Anita Pallenberg, Aerosmith, Jerry Hall, Jon Bon Jovi, Robert Plant, Jimmy Page, Bob Geldof, Pete Townshend und Lenny Kravitz. Dazu Sheryl Crow als Support-Act. So viele Celebs mit ihnen auf der Bühne, wie wohl noch nie.

Zu den Highlights des 90-minütigen Sets zählen die bis heute einzige Live-Darbietung von „Moon Is Up“ aus dem „Voodoo Lounge“-Album von 1994, sowie „Melody“ aus „Black and Blue“, das letztmals 1977 in Toronto gespielt worden war. Die Live-Performance von „Brand New Car“ wiederum war eines von nur sieben Malen überhaupt, das letzte Mal im Jahr 2002. Ein weiteres Highlight: Sheryl Crow, die mit er Band auf der Bühne ein lautstarkes „Honky Tonk Women“ schmetterte.

The Rolling Stones – Trailer von „Welcome To Shepherd’s Bush“:

The Rolling Stones – „Welcome to Shepherd’s Bush“ Tracklist

1. „Shattered“

2. „It’s Only Rock ’n‘ Roll“

3. „Respectable“

4. „All Down the Line“

5. „Some Girls“

6. „Melody“

7. „I Got the Blues“

8. „Brand New Car“

9. „Moon is Up“

10. „Saint of Me“

11. „Honky Tonk Women“ (with Sheryl Crow)

12. „You Got the Silver“

13. „Before They Make Me Run“

14. „Route 66“

15. „You Got Me Rocking“

16. „Tumbling Dice“

17. „Brown Sugar“

18. „Jumpin‘ Jack Flash“