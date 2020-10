„The Simpsons“ geben gleich 50 Gründe gegen Trump

Bei den Emmys gab es drei klare Serien-Sieger: „Schitt's Creek“, „Watchmen“ und „Succession“. In Deutschland kann sich das Team um „Unorthodox“ über einen Preis freuen. Hier gibt es alle Gewinner im Überblick.

Kein Red Carpet, kein Schaulaufen der Promis: Die 72. Emmy Awards mussten in der Nacht von Sonntag auf Montag (21. September) aufgrund der Corona-Pandemie größtenteils virtuell stattfinden. Jimmy Kimmel moderierte zwar live aus dem Staples Center im amerikanischen Los Angeles, aber die Protagonisten wurden nur im Falle einer Auszeichnung mit Video und Ton dazu geschaltet. Der Cast von „Schitt's Creek“, „Watchmen“ und „Succession“ musste besonders oft vor die Kamera treten. Aber auch die deutsche Regisseurin (und Schauspielerin) Maria Schrader konnte sich mit ihrem „Unorthodox“-Team über eine der begehrten Trophäen in der Kategorie „Outstanding Directing for a Limited Series“ freuen. Emmy…