The Smile haben schon wieder ein neues Album

The Smile werden am 04. Oktober ihr drittes Studioalbum „Cutouts“ via XL Recordings veröffentlichen.

Neben dieser Neuigkeit präsentiert das Trio gleich zwei neue Tracks: „Foreign Spies“ und „Zero Sum“. Zu beiden Stücken gibt es auch Musikvideos im Retro-Animationsstil.

„Zero Sum“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Foreign Spies“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ihr Debütalbum „A Light For Attracting Attention“ brachten Thom Yorke, Jonny Greenwood und Tom Skinner im Mai 2022 heraus. Erst im Januar diesen Jahres knüpften sie mit „Wall Of Eyes“ daran an. Nun, knapp zehn Monate später, kommen erneut neue Songs.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zwei frische Lieder von The Smile wurden bereits im August in die Welt gesetzt. „Don’t Get Me Started“. Allerdings waren die Songs nur als limitierte 12“-Single kurzzeitig in Plattenläden verfügbar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Cutouts“ umfasst zehn Tracks und wurde nach Bandangaben parallel zu „Wall Of Eyes“ in Oxford und den Abbey Road Studios aufgenommen.

So sieht das Cover von „Cutouts“ aus

Nach dem Erfolg von „Wall Of Eyes“, das Platz vier der deutschen Albumcharts und Platz drei in Großbritannien erreichte, ist es das zweite Studioalbum der Band in weniger als einem Jahr. Und trotzdem hatten die Bandmitglieder noch Zeit zwischendurch auf Tour zu gehen und an eigenen Projekten zu arbeiten.

Thom Yorke veröffentlichte im April den Score zu Daniele Luchettis Film „Confidenza“ und kündigte eine Solotour für Neuseeland, Australien, Singapur und Japan an. Jonny Greenwood arbeitete am Score zu Paul Thomas Andersons neuem Film „The Battle of Baktan Cross“. Und Tom Skinner glänzt mit „Voices of Bishara Live at ‘mu‘“ und tourt mit seinen Soloarbeiten bei internationalen Jazz-Festivals.

„Cutouts“ von The Smile wird als Standard Black Vinyl sowie limitiert als weißes Vinyl im Handel erhältlich sein.