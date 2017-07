The Smiths kündigen Super-Deluxe-Edition von „The Queen Is Dead“ an

Normalerweise ist im Sommer vergleichsweise wenig los: Große Buchveröffentlichungen finden meist im Herbst statt, musikalische „Special Editions“ werden oft auf die Weihnachtszeit gelegt. Die Smiths bzw. die Plattenfirma der 1988 aufgelösten Band wollen sich dem alljährlichen Sommerloch jedoch nicht geschlagen geben – und kündigen eine Super-Deluxe-Edition ihres Albums „The Queen Is Dead“ von 1986 an.

Erst Reissue, dann Sonderedition

Weiterlesen Brian May zum 70. Geburtstag: 70 geheime Fakten über den Queen-Gitarristen Der Queen-Gitarrist wird 70 Jahre alt. ROLLING-STONE-Autorin Ina Simone Mautz beleuchtet Facetten des Ausnahmemusikers, die bislang wenig bekannt gewesen sind. Oder wussten Sie, dass Brian May auch auf Deutsch singt? Bereits im vergangenen Monat erweckte ein Post auf der offiziellen Smiths-Facebookseite die Aufmerksamkeit der Fans – ein altes Bild eines Sarges, der getragen wird, wurde mit der Bildunterschrift „#TQID 16.06.17“ versehen. An diesem Tag erschien ein Reissue des legendären Albums; nun soll also eine erweiterte Sonderedition folgen, nachdem die Briten um Sänger Morrissey bereits zum Record Store Day am 22. April eine Vinyl-Single mit bis dato unveröffentlichten Versionen auf den Markt brachten.

„Vertrocknetes Establishment“

2016 beschwerte sich Morrissey darüber, dass die Plattenfirma Warner sich weigere, „The Queen Is Dead“ zum 30. Geburtstag der Platte neu aufzulegen. Damals monierte der Sänger: „Ich finde es sehr schade, dass weder Warner noch Sire in der Lage sind, zum Jahrestag der Platte etwas auf die Beine zu stellen, aber scheinbar haben manche Plattenbosse einfach ihren Denkapparat zuhause gelassen. Aber wir wären eben nicht The Smiths, wenn wir nicht vom vertrockneten Establishment ignoriert werden würden.“

Weiterlesen Bandmitglied erkrankt – Depeche Mode sagen Konzert in Minsk ab Wenige Stunden vor den Konzert im weißrussischen Minsk haben Depeche Mode den Gig am Montagabend (17.07.) abgesagt. Ein Bandmitglied sei krank, so de Begründung der Band. Um wen es sich handelt, schrieben sie aber nicht. Nun wurde dem Wunsch des Sängers offenbar doch entsprochen, denn eine Tracklist für die Super-Deluxe-Edition von „The Queen Is Dead“ wurde bereits veröffentlicht. Laut eines Morrissey-Forums bestand außerdem bei Amazon UK die Möglichkeit, die Sonderedition vorzubestellen, allerdings wurde sie offenbar vwieder entfernt. „The Queen Is Dead“ soll sowohl als Box mit zwei CDs, als auch als CD/DVD-Set erscheinen, die Tracklist liest sich so:

Disc 1

01. „The Queen Is Dead” (2017 Master)

02. „Frankly, Mr. Shankly” (2017 Master)

03. „I Know It’s Over” (2017 Master)

04. „Never Had No One Ever” (2017 Master)

05. „Cemetery Gates” (2017 Master)

06. „Bigmouth Strikes Again” (2017 Master)

07. „The Boy With The Thorn In His Side” (2017 Master)

08. „Vicar In a Tutu” (2017 Master)

09. „There Is A Light That Never Goes Out” (2017 Master)

10. „Some Girls Are Bigger Than Others” (2017 Master)

Disc 2

01. „The Queen Is Dead” (Full Version)

02. „Frankly, Mr. Shankly” (Demo)

03. „I Know It’s Over” (Demo)

04. „Never Had No One Ever” (Demo)

05. „Cemetery Gates” (Demo)

06. „Bigmouth Strikes Again” (Demo)

07. „Some Girls Are Bigger Than Others” (Demo)

08. „The Boy With the Thorn In His Side” (Demo Mix)

09. „There Is A Light That Never Goes Out” (Take 1)

10. „Rubber Ring” (Single B-Side) [2017 Master]

11. „Asleep” (Single B-Side) [2017 Remaster]

12. „Money Changes Everything” (Single B-Side) [2017 Master]

13. „Unloveable” (Single B-Side) [2017 Master]