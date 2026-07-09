Wie „The Vampire Lestat“ einen Rockgott erschuf – Blut, Gitarre und alles

David Bowie. Freddie Mercury. Little Richard. Jimi Hendrix. Mick Jagger. Elton John. Und jetzt: Lestat de Lioncourt?

Die AMC-Serie „Interview With the Vampire“, basierend auf Anne Rices Buchreihe „The Vampire Chronicles“, hat seit ihrer Premiere 2022 eine leidenschaftliche Fangemeinde aufgebaut. Im Mittelpunkt steht die emotional aufgewühlte, erotisch aufgeladene Beziehung zwischen dem Vampir Lestat (Sam Reid) und seinem Liebhaber Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) – von ihrer ersten Begegnung auf den Straßen New Orleans im Jahr 1910 bis in die Gegenwart. Für die dritte Staffel wagte die Serie einen kühnen Schritt: Sie wechselte nicht nur den Erzähler, sondern auch den Titel – zu „The Vampire Lestat“.

Dieser Wechsel ist Programm: „The Vampire Lestat“ schöpft aus Rices gleichnamigem Roman von 1985 und lässt das Publikum erstmals eine ganze Staffel lang durch die Augen des dramatischen, extravaganten und mordlustigen Vampirs erleben. Mit dem neuen Namen kommt eine neue Bühne. Lestat hat genug vom bloßen Genuss psychologischer Folter und Rache – er strebt öffentlich nach dem Leben eines berühmten Rockstars, produziert ein Album, geht auf Tournee quer durch die USA und pflegt dabei eine fingierte Vampir-Persona. Vampirismus, Tausende begeisterter Fans und ein beengter Tourbus mit einer Band, die keine Ahnung hat, dass ihr Frontman ein Wesen der Nacht ist – was könnte da schon schiefgehen?

Lestat im mentalen Ausnahmezustand

„Die ganze Staffel steckt [Lestat] in einer Art ausgedehntem mentalen Zusammenbruch, und er lässt sich davon mitreißen. Je mehr er Musik macht, desto mehr öffnet sie seinen Geist, und desto mehr muss er die Fassade und die Großspurigkeit fallen lassen – die Performances werden innerlicher“, sagt Reid im Gespräch mit ROLLING STONE. „Er beginnt viel theatralischer: als campy Vampircharakter, ein augenzwinkernder Verweis auf seine Wurzeln im Théâtre des Vampires, wo er ein Vampir ist, der einen Menschen spielt, der einen Vampir spielt. Aber im Laufe der Staffel beginnt die Musik, Dinge aufzuschließen, und die Art, wie er die Welt erzählt und entdeckt, wird persönlicher, wahrhaftiger.“

Damit Reid einen glaubwürdigen modernen Rockstar verkörpern konnte, reichte es nicht, ihm ein starkes Album zu geben und ihn auf die Bühne zu schicken. Er musste die Rolle auch optisch ausfüllen. ROLLING STONE sprach neben Reid mit den Designern, Kostümbildnern, Maskenbildnern und Hairstylisten darüber, wie ein Rockgott von Grund auf erschaffen wird.

Putting the Sex in Sex Appeal

Es ist nicht das erste Mal, dass Rices berühmtes Werk adaptiert wird. Der Film von 1994 mit Brad Pitt und Tom Cruise erzählte ebenfalls Louis‘ und Lestats Geschichte – setzte dabei aber auf stark verschlüsselten Subtext, was die Natur ihrer Beziehung betraf. Die AMC-Adaption zeigt dagegen unverstellt die chaotischen, queeren Beziehungen der Vampire untereinander, oft noch intensiviert oder verzerrt durch die Jahrhunderte und unzähligen Kämpfe, die sie durchlebt haben.

Das offene Bekenntnis zur Queerness ermöglichte es dem Designteam, bei der Gestaltung der Rockstar-Version von Lestat auf bedeutende LGBTQ+-Künstler der Rockgeschichte zurückzugreifen – und auf das zeitgenössische Setting der Serie. Viele der Kostüme denken eine Welt durch, in der ein Rockstar sich weniger damit abmühen muss, massentauglich zu wirken – oder hetero zu erscheinen –, um Mainstream-Platten zu verkaufen.

„Ein Frontman hat etwas von Idealismus und Vergötterung“, sagt Kostümbildnerin Lex Wood im Gespräch mit ROLLING STONE. „Wir wollten, dass Lestat in bestimmten Momenten leicht chamäleonartig wirkt, leicht unantastbar. Wir haben uns an Bowies Stil orientiert, dieser sehr wandelbaren, Laissez-faire-Haltung, aber gleichzeitig sehr performativen. Es gibt klare Anspielungen auf Freddie Mercurys Stil aus den Siebzigern und frühen Achtzigern, während wir gleichzeitig Elemente einzubeziehen versuchten, die sich für Lestat vertraut anfühlen – aus seinen Wurzeln im 18. Jahrhundert. Ich würde ihn liebend gern in eine Björk-Gesichtsmaske stecken, aber ich glaube nicht, dass Lestat dafür geduldig genug ist.“

Kostüm, Maske, Charakter

Ein Markenzeichen der Serie ist ihre hartnäckige Detailversessenheit – ein Aspekt des Storyboardings, der durch die nicht-lineare Struktur der Episoden und die schier endlose Zeitspanne, die Lestat als Vampir durchlebt, ungemein kompliziert wird. Reid sagt, er mischt sich bei der Arbeit mit Kostüm, Maske und Haare regelmäßig ein, um zu entscheiden, welche Entscheidungen sich für Lestat am stimmigsten anfühlen.

„Ich glaube, Anproben und Masken-Tests sind einige der [aufschlussreichsten] Momente, in denen man wirklich beginnt, den Charakter entstehen zu sehen, und mit den Ideen aller spielen kann“, sagt Reid. „Ich habe starke Meinungen darüber, wie Lestat aussieht, sich kleidet und verhält, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren.“

Für Wood bedeutet das, über alles nachzudenken – von den Designerinnen, bei denen sie einkauft, bis hin zur Frage, wie Lestat eigentlich an die Kostüme kommt, die er trägt.

Lestats schräger Kleidungsstil

„[Lestat] hat diesen ziemlich cunty Stil drauf, wenn er es darauf anlegt. Er könnte genauso gut einem Passanten oder einem seiner Opfer einen Mantel klauen, den er mag. Er könnte [etwas] anziehen und es einfach wieder loswerden“, sagt sie. „Manche Stücke bleiben vielleicht, landen auf dem Boden, und er hebt sie am nächsten Tag wieder auf. Aber ich denke, möglicherweise fährt hinter dem Tourbus noch ein weiterer Wagen mit – der einfach nur seine Garderobe ist.“

Für die Oscar-prämierte Maskenbildnerin Tami Lane war die Kreation von Lestats Bühnen-Look eine echte Gemeinschaftsarbeit zwischen dem Autorenteam, Hairstylistin Stefanie Terzo und Reid.

Als sie ursprünglich auf den Schauspieler zukamen und ihre Pläne für die Staffel vorstellten, wollte er Glitzer und Glam vermeiden – und nannte Michael Hutchence, Jim Morrison und Robert Plant als Inspirationsquellen. Anfangs wollte Reid nicht einmal schwarzen Eyeliner. „Aber ich dachte mir: ‚Um Himmels willen.‘ Das wäre ein bisschen langweilig“, erinnert sich Lane.

Glitzer, Makel und Mähne

Schließlich einigten sie sich auf einen Look, der einige der modernen Elemente aufgriff, für die Lestat sich am meisten begeistern würde – wie reichlich Glitzer, aber mit einem metallisch-reflektierenden Effekt. In einem Licht sah es aus, als trüge er gar nichts, doch sobald ein schräg einfallender Scheinwerfer ihn traf, betonten die Glitzerpartikel die Narben auf seiner Brust und imitierten Tränenspuren auf seinen Wangenknochen.

„Lestat ist ein Showman, also haben wir beide in diesem Prozess dazugelernt“, sagt Lane. „Er brauchte ein bisschen Funkeln.“

Terzos Aufgabe war es derweil, den Lestat, den die Fans aus den ersten beiden Staffeln kannten, ästhetisch komplett aufzubrechen – passend zu seinem emotionalen Zustand. „Es geht darum, dass sein Haar ungezähmt wirkt“, sagt sie zu ROLLING STONE. „Frech sein, ein Rockstar sein, diese Persona annehmen, diesen Teil von sich selbst [entfalten] – das bedeutete, natürlichere Texturen einzuarbeiten. In dieser Staffel ist es nicht sein ‚Haar‘, es ist seine ‚Mähne‘.“

Was Fans vielleicht nicht ahnen: Lestats Frisuren dienen gleichzeitig als Schlüssel zum emotionalen Kern seiner Songs. Wenn er auf der Bühne steht, korrespondiert sein Haar direkt mit der Zeit, über die er singt. „Achtet auf sein Haar während der Songs“, sagt Terzo. „Wer sie betreffen, welchen Zeitraum oder welche Ära der Song behandelt – das Haar verändert sich und wandelt sich mit.“

Eine Gitarre mit Geschichte

Der Look ist entscheidend, aber kein Rockstar ist ohne seine Gitarre vollständig. Hier kam der renommierte Gitarrenhersteller Fender ins Spiel. Billy Siegle, Senior Manager im Artist-Relations-Team von Fender, arbeitete mit AMC zusammen, um vier maßgefertigte Stratocaster-Gitarren für Lestats Bühnenauftritte zu entwerfen. Die „LeStrat: Petit Coup“ genannten Instrumente wurden jeweils auf Basis des Vorgängermodells entwickelt. Im Verlauf der Staffel sind die Gitarren jedoch mit immer mehr vermeintlichem Blut überzogen – eine ästhetische Spiegelung von Lestats inneren Kämpfen.

„Inspiriert von der Idee residualer Energie stellten wir uns vor, wie Lestat von seinen Vampiraktivitäten zurückkommt, seine Fender Stratocaster in die Hand nimmt und das Blut seiner Opfer beim Spielen allmählich auf die Gitarre übergeht“, sagt Kelly Magrath, Vice President of Marketing Operations and Brand Creative bei Fender, gegenüber ROLLING STONE. „[Das] fühlte sich wie eine echte Verlängerung von Lestat selbst an – es fängt sowohl seinen Stil als auch seine ungeschliffene musikalische Reise ein.“

Das Team erstellte am Ende acht Entwürfe, sechs verfeinerte Versionen und baute schließlich fünf physische Gitarren, die alle von „The Vampire Lestat“-Produktionsdesigner Andres Cubillan von Hand bemalt wurden. Die drei finalen Versionen wurden LeSTRAT „First Blood“, LeSTRAT „Medium Blood“ und LeSTRAT „Blood Bath“ getauft.

Vampire haben auch Gefühle

„Billy und das AMC-Team waren entschlossen, dafür zu sorgen, dass die Gitarre sich wirklich anfühlt, als hätte sie Lestats Weg miterlebt“, fügt Magrath hinzu. „Und sie haben es wirklich gekillt.“

Lestat zur Titelfigur dieser Staffel zu machen erforderte auch, in kurzer Zeit ein reiches und zugängliches musikalisches Erbe für ihn aufzubauen. Reid nahm mehr als 20 Songs auf, die vom Komponisten der Serie Daniel Hart geschrieben wurden – viele davon lyrisch durchtränkt von der mühseligen emotionalen Arbeit und Erschöpfung, die es bedeutet, Jahrhunderte zu überdauern. Es ist ein Blick in einen notorisch verschlossenen Charakter, bewusst verkompliziert dadurch, dass bereits bekannte Szenen und Beziehungen aus einer neuen Perspektive beleuchtet werden.

„Was wir sehen, ist der echte Lestat“, sagt Lane. „Es ist eine Neuvorstellung seiner Person für das Publikum.“

Die Songs prägten das Design und ermöglichten es Wood, Terzo, Lane und den anderen Kreativen, die Welt dieser Staffel mit Lestats musikalischer Reise als Leitmotiv zu bauen – jedes Detail sorgfältig durchdacht. „Was das gesamte Team so hart versucht hat zu erschaffen, ist das [Bewusstsein], dass hinter verschlossenen Türen noch mehr steckt“, sagt Wood. „Jedes Stück, das man sieht, hat noch eine weitere Dimension. Wir haben eine Fangemeinde, die sich dem Ergründen jedes einzelnen winzigen Elements verschrieben hat – sei es im Set, bei Haaren, Maske, Kostüm, Schuhen. Alles wird bemerkt, was so fantastisch ist und uns allen so viel Freude bereitet. Denn wir tun es, um [diese Welt] so real und so greifbar wie möglich zu machen.“