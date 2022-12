The Velvelettes: Sängerin Bertha Barbee-McNeal ist tot

Die Velvelettes-Mitglieder Bertha Barbee-Fairhurst, Mildred Gill Arbor and Norma Barbee-McNeal (v.l.n.r.) bei der Premiere von „Motown The Musical“ in Detroit im Oktober 2022

Sängerin Bertha Barbee-McNeal starb am Donnerstag im Alter von 82 Jahren. Sie befand sich schon länger im Krankenhaus, wo sie letztendlich ihrem Dickdarmkrebs erlag, wie „The Detroit News“ berichtet.

Ihre Band-Kollegin Carolyn Gill sagte über Barbee-McNeal: „Sie war ein Engel. Ich habe meine liebste Freundin verloren. Sie war die Weiseste der Gruppe und der Kitt, der uns zusammengehalten hat.“

Barbee-McNeal gründete 1961 mit ihrer Schwester Norma, Betty Kelly und den Schwestern Carolyn und Milly Gill die Girlgroup The Velvelettes. Die Band stand bei dem Detroit Plattenlabel Motown unter Vertrag und hatte kleinere Hits. Einer ihrer bekanntesten Songs ist „Needle In The Haystack“. Der Song erreichte jedoch nur Platz 45 der US-Charts. Ihr zweiter Erfolg „He Was Really Sayin‘ Something“ wurde 1982 von Bananarama auf deren Debütalbum „Deep Sea Skiving“ gecovert.